Plus jamais ça au Niger…

Après la proclamation officielle des résultats du second tour des élections présidentielles par la ceni, donnant le président bazoum Mohamed comme le nouveau président élu, devant son challenger mahamane ousmane, une horde de vandales s’est déchaînée semant le désordre dans certains quartiers de la ville de Niamey.

En effet, des jeunes enfants, appuyés par des badauds sans scrupules tentent de semer le chaos et le désordre. Ils veulent instaurer la chienlit par la terreur et la désolation.

Ainsi, en dehors des édifices publics endommagés, des biens privés ont été brûlés et saccagés.

Pêle-mêle on dénombre plus de 300 arrestations et les dégâts enregistrés entre hier et aujourd’hui sont incalculables.

Comment en est on arrivé à cette extrémité dans notre pays ? Comment un peuple si fier de sa stabilité et de sa cohésion sociale est descendu si bas pour commettre l’irréparable ?

A vrai dire, les discours haineux et xénophobes de certains leaders politiques ont attisé le feu et donner ainsi l’occasion à une jeunesse désœuvrée de sortir pour simplement casser.

Oui casser et détruire oubliant que ce sont des investissements de toute une vie qui sont entrain de partir en fumée.

Sans être exhaustif, les vandales de Niamey ont saccagé la direction de campagne du mnsd nassara, plusieurs boutiques, des véhicules particuliers, des maisons privées, n’en parlons même pas des dégâts inestimables causés aux infrastructures routières et autres investissements publics et privés.

Cette façon de faire est intolérable et inacceptable dans un état de droit. Cette façon d’exprimer le rejet des résultats d’une élection unanimement saluée par la communauté internationale et nationale n’a pas sa raison d’être au Niger.

Elle est condamnable et à tam-tam info, nous condamnons fermement cette façon moyenâgeuse de faire la politique.

Dans une élection il y a toujours un gagnant et un perdant. Et seule la justice est habilitée a tranché des contentieux électoraux. Vouloir se faire justice soi même, détruire et saccager ne riment point avec la démocratie.

Il faut que les uns et les autres se ressaisissent pendant qu’il est encore temps. Le Niger notre bien commun doit être sauvé et tout prix.

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)