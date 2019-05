Plusieurs dizaines de corps brûlés vifs à Niamey…

Inna lillahi wa inna ileyhi rajiouna! De Dieu nous venons, à Lui nous retournons.

Des dizaines et des dizaines de corps brûlés vifs, calcinés et non identifiables. Des débris partout. Des images insoutenables. C’est le spectacle ahurissant qu’offre le quartier aéroport de Niamey.

En effet, une explosion d’un camion citerne, tombé en face de la station Oriba au quartier Aéroport de Niamey a provoqué la mort de plusieurs personnes, ce lundi, 06 mai 2019 vers 1 heure du matin.

La majorité de ces victimes sont des jeunes du quartier qui tentaient de siphonner le carburant qui se déversait sur la route. L’endroit est encore jonché des corps complètement consumés.

Les autorités nationales se sont rendues sur les lieux du sinistre.

Actuellement, il ya de nombreux blessés acheminés vers les centres des soins de Niamey.









Par Tamtaminfo.news