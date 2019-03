Point de Presse à la CENI: La CENI simplifie les procédures pour le dépôt des candidatures dans le cadre de la phase d’enrôlement biométrique

Le Directeur technique de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), chargé de l’informatique et du fichier électoral biométrique, M. Oumarou Saidi, a aminé hier matin à Niamey, un point de presse relatif au recrutement des opérateurs d’enrôlement, des contrôleurs, des superviseurs régionaux et communaux et des techniciens en maintenance informatique. Au regard l’allègement apporté dans la procédure de dépôt des dossiers de candidatures et du report de la date de clôture jusqu’au 1er Avril 2019, les responsables de la CENI exhortent tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, à déposer leurs dossiers auprès des agences ANPE, surtout pour les postes d’opérateurs d’enrôlement.

Le Directeur technique de la CENI, chargé de l’informatique et du fichier électoral biométrique, M. Oumarou Saidi, a rappelé que la phase d’enrôlement biométrique des électeurs nécessite « le recrutement par la CENI d’importantes ressources humaines ayant des formations en informatique ». La mise en place d’un comité ad ‘hoc par le Président de la CENI depuis le 30 novembre 2018, démontre que « toutes les dispositions adéquates sont prises pour conduire ce recrutement dans la transparence la plus totale », a-t-il expliqué.

M. Oumarou Saidi a ajouté que certains candidats, selon les informations qui parviennent à la CENI, rencontrent quelques difficultés pour se procurer le casier judiciaire et le certificat de visite et contre-visite médicale. Pour pallier cette situation, a-t-il-poursuivi, des allégements ont été apportés depuis le 12 mars 2019 par un communiqué du Président de la CENI. Sur la base de ces allégements, les responsables de la CENI exhortent « tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à déposer leurs dossiers de candidature auprès des agences ANPE, surtout pour les postes d’opérateurs d’enrôlement où nous avons plus besoin de personnel et où il n’y a pratiquement aucune exigence si ce n’est la maitrise de l’outil informatique ».

La première mesure prise dans le cadre de l’allégement des dépôts de candidature est le report de la date de clôture du 12 mars au 1er avril 2019. Ensuite, il a été rendu possible pour tous les candidats, de déposer leurs dossiers sans le casier judiciaire, la visite et contre-visite médicale et la carte de l’ANPE, ces documents devront toutefois être complétés par les candidats retenus avant la formation et la signature du contrat. Pour les opérateurs d’enrôlement où il est initialement demandé un diplôme d’agent de micro-informatique ou une attestation en bureautique, il suffit maintenant de justifier de la connaissance de l’outil informatique. Enfin, les techniciens en maintenance informatique ou électronique, il suffit de justifier au moins 3 mois d’expérience au lieu de deux ans initialement annoncés.

La Commission Electorale Nationale Indépendante a décidé que tous les opérateurs d’enrôlement et le personnel technique d’appui seront déployés sur toute l’étendue du territoire, voir à l’étranger pour l’enrôlement des nigériens de la diaspora.

Par Souleymane Yahaya (ONEP)