Point de presse au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative : Lumière sur les raisons de l’annulation du concours de recrutement des agents du Ministère des Finances et de celui du Plan

L’annulation du concours de recrutement à la Fonction publique pour le compte du ministère des Finances et celui du Plan a suscité débats et incompréhensions au sein de l’opinion publique nationale. Une situation qui s’explique par le fait que les agents dont le recrutement a été annulé, travaillent déjà depuis neuf mois et touchent leurs salaires. Mais « Il n’y a pas de droit acquis quand il y a fraude.

Dès lors qu’on constate des irrégularités, il faut annuler », a déclaré M. Ado Moumouni, Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, au cours du point de presse qu’il a animé hier soir pour apporter la lumière sur cette situation.

Entouré pour la circonstance par l’Inspecteur général des services dudit Ministère, le Directeur général de la Fonction publique et les directeurs techniques concernés par ce dossier, M. Ado Moumouni a d’abord rappelé que les résultats du concours de recrutement direct de 452 agents pour le compte du ministère des Finances ont été proclamés le 22 janvier 2016 par arrêté n°033/MFP/RA. Et c’est à la suite de cette proclamation que des candidats malheureux ont saisi, de façon anonyme, la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) pour dénoncer certaines irrégularités qu’ils ont constatées. Ce qui a amené cette institution à se saisir du dossier aux fins d’investigations.

« A la suite de cette enquête de la HALCIA, il ressort que ce concours était entaché de fraudes massives » déclare le Secrétaire général du ministère en charge de la Fonction publique. Ces irrégularités ont pour noms »des copies non retrouvées ; des notes rehaussées et des anonymats fantaisistes ». «Des candidats qui ont obtenu zéro dans les deux matières se sont retrouvés avec des 17 et des 18 sur les P.V des délibérations » note-t-il, ajoutant que les conclusions de cette enquête ont été portées à la connaissance du ministre des Finances par la HALCIA.

A son tour, le ministre des Finances a, par lettre n°0698/MF/CAB en date du 24 mai 2016, porté à la connaissance du ministre de la Fonction publique des conclusions de l’enquête et lui demanda par la même occasion de faire application de l’article n°119 du décret n°2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi n°2007-26 du 23 juillet 2007, portant statut général de la fonction publique de l’Etat.

Pour ce qui est du concours de recrutement de 46 agents pour le compte du ministère en charge du Plan, la

HALCIA était parvenue, selon le SG du ministère de la Fonction publique, à la conclusion que la fraude a consisté principalement à des falsifications des notes. Toutefois, contrairement au premier cas, ici toutes les copies ont été retrouvées. Et c’est pourquoi « Nous avons fait application de l’alinéa 2 de l’article 119 du décret 2008-244/PRN/MFP/T du 21 juillet portant modalité d’application du statut général de la fonction publique de l’Etat qui stipule que »même après la proclamation des résultats, tout candidat qui se sera rendu coupable de fraude ou de complicité de fraude, verra son admission annulée, sans préjudice de sanctions pénales » », a déclaré M. Ado Moumouni.

Le Secrétaire général du Ministère de la Fonction publique précise que les neuf (9) candidats déclarés admis dont les notes ont été falsifiées ont vu leur admission abrogées à travers l’arrêté n°1587/MFP/RA/DDC du 19 octobre 2016. «Compte tenu des manquements graves constatés dans le parachèvement de ces concours, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre des principaux responsables qui continuent à être gardés en prison et il a été décidé de l’annulation pure et simple de ce concours et qui a été matérialisée par l’arrêté n°1586/MFP/RA/DDC du 19 octobre 2016, l’abrogation de l’admission de neuf candidats pour le compte du ministère du Plan, du Développement communautaire et de l’Aménagement du territoire d’antan, par arrêté n°1587/MFP/RA/DDC du 19 octobre 2016 », a précisé M. Ado Moumouni.