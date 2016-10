Point de presse du Coordonnateur National du Projet de Gestion des Risques et Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU) : Des éclaircissements utiles sur le prétendu »marché de près deux milliards octroyé à un député »

Dans sa parution d’hier, le journal »Le Courrier » a publié un article à sa »UNE », intitulé »Octroi d’un marché de près deux milliards à un député ». C’est relativement à cet article que le Coordonnateur National du Projet de Gestion des Risques et Catastrophes et de Développement Urbain (PGRC-DU) M. Amadou Souley Massaoudou, a convoqué un point de presse, hier après-midi, dans la Salle des Banquets de la Primature.

Ce point de presse a pour objet d’apporter un droit de réponse par rapport aux dires de l’auteur de cet article. Dans ses explications, M. Amadou Souley Massaoudou, a souligné que l’auteur de l’article fait référence à une publication, dans le Sahel quotidien N° 9197 du 19 septembre 2016, à travers lequel le PGRC-DU, a bien voulu, dans la transparence, publier l’ensemble des marchés qui sont passés en 2015 et cela conformément à la procédure du Projet et à la convention signée entre le Gouvernement du Niger et le Partenaire Technique et Financier du Projet qui est la Banque Mondiale.

Il a précisé que dans le quotidien le Sahel en référence, neuf (9) pages ont été consacrées à cette publication des différents marchés passés en 2015 pour informer l’opinion nationale et au-delà, en rapport toujours avec le Partenaire Technique et Financier.

Parlant du marché en question, M. Amadou Souley Massaoudou a souligné que c’est un marché de 2015 et non de 2016. Le Coordonnateur National du Projet de Gestion des Risques et Catastrophe et de Développement Urbain a rappelé que ledit marché a, avant son attribution, été publié deux fois dans les colonnes de l’hebdomadaire Sahel Dimanche du vendredi 20 mars 2015 et celui du vendredi 15 mai 2015.

Après l’écoulement du délai de soumission, toutes les procédures relatives à l’attribution d’un marché ayant été respectées, le 16 novembre 2015, la Banque Mondiale, à travers une correspondance, a donné avis au Gouvernement du Niger d’exécuter le marché. Après cette étape, le Gouvernement a fait une communication sur le marché et la notification a été faite le 10 décembre 2015.

Ensuite, a précisé M. Amadou Souley Massaoudou, le marché a été signé le 21 décembre 2015 et enregistré le 31 décembre 2015. Dans sa communication, M. Amadou Souley Massaoudou a relevé que l’auteur de l’article paru dans »Le Courrier » du 13 octobre 2016 n’a pas été prudent pour vérifier que la publication qui a été faite dans le quotidien le Sahel concerne uniquement les marchés exécutés en 2015 et que l’objectif est d’informer l’opinion pour une question de transparence.

Concernant le monsieur dont parle l’auteur de l’article, il n’était pas député quand toutes les procédures d’attribution du marché ont été ouvertes, et ce jusqu’à l’attribution du marché. »La preuve est que le marché a été attribué en 2015 et que le monsieur en question a été élu député à l’issue des élections de février 2016. Suite à ces élections, la liste des députés a été validée par la Cour Constitutionnelle à travers un arrêté en date du 16 mars 2016.

Donc, il n’y a aucune violation de l’article 52 de la Constitution dans l’attribution de ce marché, parce que le monsieur n’a été déclaré député qu’après toutes les procédures », a dit le coordonnateur qui a profité de ce point de presse pour informer l’opinion qu’à la date de mars 2016, le matériel objet du marché était déjà sur le territoire nigérien.

Le marché concerne la fourniture d’engins et de matériel d’équipement au profit de la Direction de la Protection Civile pour un montant de 1 milliard 657 millions 406 mille 793 FCFA TTC, exécuté par l’Entreprise EGO International SA.