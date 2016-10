Point de Presse du ministre Délégué au Budget sur l’amputation provisoire des indemnités de responsabilité : Explications de M. Ahmed Jidoud sur le caractère temporaire de la mesure visant à assainir les finances publiques

Le ministre Délégué au Budget M. Ahmed Jidoud a tenu un point de presse, hier dans la salle des Banquets du Cabinet du premier ministre pour expliquer les raisons de « l’amputation provisoire des indemnités de responsabilité » pour certains agents de l’Etat.

Comme l’a précisé le ministre Délégué au Budget M. Ahmed Jidoud à l’entame de son intervention, sa sortie médiatique visait à expliquer la mesure qui a conduit à «l’amputation d’une partie des indemnités salariales » de certains fonctionnaires de l’Etat. M. Ahmed Jidoud a rappelé le contexte de cette coupure d’indemnités qui a-t-il dit entre dans le cadre de l’assainissement des finances publiques.

« Plusieurs anomalies ont été constatées sur les indemnités non cumulables, sur les indemnités perçues au titre du stage professionnel, sur les primes de responsabilité et quelques cas de doublons de rappel de salaire. Toutes ces anomalies ont été constatées à la suite d’enquête administrative diligentée par le ministère. Et sont généralement dues aux changements de poste ou de situation géographique non signalés par les Directions de Ressources Humaines à la solde ; actes administratifs relatifs aux nominations ou affectations ne précisant pas la qualité, le grade ou les matricules des intéressés», a expliqué le ministre Délégué au Budget.

Face à cette situation, le ministre a indiqué que « les indemnités de responsabilité annexées au mois de septembre ont été provisoirement suspendues, le temps de recevoir tous les justificatifs donnant accès à ces primes. Cela permettra à terme d’élaguer les versements non conformes et injustifiés ». Toutefois, le ministre Délégué au Budget a insisté sur « le caractère provisoire de cette mesure ».

Et d’ores et déjà, il a annoncé des « mesures spéciales », dont celles qui consistent à « rétablir et faire les rappels des coupures faites déjà en fin Octobre ; rallonger les délais au 1er décembre 2016 ; instituer des contrôles réguliers pour l’assainissement de ce fichier ». Mais à partir du 1er décembre 2016 toutes les indemnités ou primes non justifiées seront coupées, a averti le ministre Délégué au Budget. A terme, l’objectif est de parvenir à la mise en place d’un fichier biométrique sur la situation des agents de l’Etat.

Aussi, M. Ahmed Jidoud a précisé que ces mesures qui visent à assainir les finances publiques et les dépenses de l’Etat ont été expliquées aux syndicats qui ont compris leur bien fondé. Les seules raisons qui ont présidé à cette démarche sont le souci de «l’orthodoxie », et de « l’assainissement » des finances publiques et des dépenses de l’Etat, a indiqué le ministre Délégué au Budget. Aussi, il a annoncé un travail dans ce sens dans les autres domaines, les services du ministère des finances.

Cependant en ce qui concerne les coupures qui ont été déjà faites M. Ahmed Jidoud a reconnu l’opportunité d’une communication préalablement à la mesure. Il a assuré avoir instruit toute son équipe pour partager l’information et surtout expliquer aux fonctionnaires les raisons de la mesure. Les différents services du personnel ont été saisis à cet effet pour transmettre tous les justificatifs concernant les agents de leurs services.

M. Ahmed Jidoud a indiqué qu’en vue de sensibiliser tous ceux qui sont concernés, son équipe et lui ont rencontré les représentants des travailleurs pour des séances d’échange sur ces réformes, afin de les rassurer quant au caractère transparent de la mesure.