Pose de la première pierre de la Maison de l’Avocat : Aider les avocats nigériens dans l’accomplissement de leurs missions

Placée sous le parrainage du Premier ministre, Chef du Gouvernement, SE. Birgi Rafini, la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison de l’Avocat s’est déroulée hier matin à Niamey. Cette cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Marou Amadou, des présidents des institutions de la République, des membres du Gouvernement, des ambassadeurs et membres du Corps Diplomatique, des magistrats et membres du Corps Judicaire, des représentant de la BSIC et de nombreux invités.

Dans une brève allocution, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Marou Amadou, a souligné l’importance et l’intérêt que représente la construction de ce bâtiment pour les avocats de notre pays dans l’accomplissement de leur travail de défense de la population afin que celle-ci puisse accéder à une justice équitable, dans le respect du droit tel que prévu par la Constitution.

Tout en reconnaissant que l’ancien bâtiment destiné aux avocats ne répondait plus à certaines exigences des avocats pour accomplir leurs missions d’aider à la prévention et la résolution des litiges entre les citoyens, il a exprimé toute sa satisfaction d’être le témoin de ce moment historique.

Dans son mot de remerciement, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Maître Samna Soumana, a expliqué qu’une fois terminé, ce bâtiment abritera le Centre de Formation des Avocats ; la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) et aussi le siège de l’Ordre. Il a indiqué que ce bâtiment sera d’abord un espace de culture juridique, le sanctuaire qui sera la convergence de la science du droit, de l’art d’être avocat, et du service public indépendant, au service du justiciable.

Il a rappelé que le Gouvernement est engagé à appuyer le Barreau pour la construction de ce centre de formation, et a ajouté que la formation initiale et continue des avocats est une exigence au niveau de notre espace UEMOA. »Notre Barreau a connu, ces dernières années, un accroissement considérable de ses membres. De 113 avocats en 2014, nous avons, en moins de deux ans, accueilli plus de 24 jeunes stagiaires, soit un accroissement de près de 27% », a-t-il rappelé.

Mais, a-t-il relevé, »au-delà de cet accroissement quantitatif, nous devons veiller scrupuleusement à la valeur qualitative. Et à ce chapitre-là, je dois rendre hommage à notre Commission Formation qui, depuis presque deux ans, assure aux jeunes stagiaires une conférence de stage tous les vendredis, et nous en mesurons l’efficience », a-t-il ajouté.

Il a saisi cette opportunité pour remercier la Coopération française qui l’a gratifié de son appui, à chaque fois que l’Ordre des Avocats l’avait sollicitée, dans le cadre de la formation. »Dans le cadre de cette formation, le Conseil National des Barreaux Français s’est engagé pour sa part à nous appuyer les trois (3) premières années de l’ouverture de notre Centre », a-t-il ajouté. De même, les Barreaux de Vichy, de Montpellier, de Lille et de Paris se sont engagés dans ce défi.

»Avec le Barreau de Paris, nous signerons, le 20 septembre prochain, une convention de jumelage à la demande de son bâtonnier Frédéric Sicard, et sa vice-bâtonnière Dominique Attias », a-t-il ajouté.

Le bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Maître Samna Soumana, a en outre déclaré que le Barreau du Niger est au service du droit, dans l’intérêt de tous.

»Et c’est pour cette raison que je me dois de rassurer relativement aux fonds de l’assistance judiciaire et juridique: ils seront gérés dans la transparence la plus intransigeante, avec tout le système de contrôle nécessaire », a-t-il ajouté, soulignant que le Barreau administrera la preuve que si au niveau de l’UEMOA, les fonds ont été placés sous la gestion du Bâtonnier, c’est parce que les avocats sont intrinsèquement qualifiés pour garantir aux justiciables démunis l’accès aux services d’un professionnel de droit.