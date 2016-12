Pose de la première pierre pour la construction de la first english university in Niger Mariam Abacha à Maradi

Une cérémonie de pose de première pierre pour la construction de la first english university in Niger Mariam Abacha a eu lieu, hier à Maradi, en présence de la 1ere dame Dr Malika Issoufou, de Maryam Abacha et Turay Moussa Yar Adduwa du Nigeria. Il y avait aussi d’une forte délégation venue du Nigeria voisin et comprenant des membres du Gouvernement, des élus et des hauts dignitaires du Nord Nigeria.

Du côté du Niger, l’on notait la présence du 1er vice-président de l’Assemblée Nationale, plusieurs membres du Gouvernement, des députés nationaux, les chefs traditionnels et toutes les autorités administratives et coutumières de la région de Maradi.

Cette cérémonie marque la concrétisation d’un important projet de création d’une université initié par la Fondation Maryam Abacha Academy. Cette fondation a choisi Maradi pour implanter l’université dénommée Maryam Abacha American Université pour renforcer les liens historiques entre le Nigeria et le Niger. Cette université offre des possibilités de formation de qualité pour la jeunesse de nos deux pays et de l’Afrique de l’ouest en général.

Maryam Abacha american university créée par arrêté ministériel en novembre 2013 a ouvert ses portes en février 2015. Elle a démarré ses activités avec 220 étudiants. A la rentrée académique 2016 -2017, l’effectif des étudiants a atteint le millier. Ces étudiants sont inscrits dans plusieurs filières de parcours licence-master dans 6 facultés couvrant les domaines des sciences et techniques, droit, économie, médecine, agronomie et langues.

Cette université actuellement logée dans des locaux provisoires à Maradi va construire ses propres infrastructures à Djiratawa sur un site de 30ha offert par la commune de la dite localite.Il s agit de 40 blocs à trois niveaux qui accueilleront les administrations, les salles de cours, les laboratoires, l’infirmerie. C’est la pose de la première pierre de la construction de ces infrastructures qui a réuni ce matin à Maradi plusieurs invites de marque.

Dans son discours, la Première dame Dr Lalla Malika Issoufou s’est félicitée du choix de Maradi au Niger pour l’implantation de l’Université américaine Maryam Abacha. ‘’La création de cette université vient renforcer les liens historiques entre le Niger et le Nigeria’’, a déclaré la Première Dame qui a souligné que cette institution offre des possibilités de formations de qualité pour la jeunesse de nos deux pays et de l’Afrique en général.

En outre, a dit la Première Dame, l’Université offrira très bientôt des bourses de formations dans plusieurs domaines à des jeunes Nigériens. ‘’Maryam Abacha Américan University est, une fois de plus, la concrétisation des efforts que déploie la famille de feu Président Sani Abacha du Nigeria (…) qui a toujours œuvré pour le renforcement des liens d’amitié et de solidarité qui unissent nos deux pays’’, a déclaré Dr Lalla Malika Issoufou.

La Première dame a par ailleurs souligné les avantages qu’apportera la réalisation de cette institution dans les secteurs clés de l’économie nationale, notamment dans les domaines de l’Agriculture, de l’Education et de la Santé qui ‘’sont des préoccupations constantes du Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou, et s’inscrivent dans la logique de son Programme politique de la Renaissance du Niger, Acte II’’.

Dr Lalla Malika Issoufou a rendu hommage à Hadjia Maryam Abacha pour tout ce que sa fondation fait au bénéfice de l’éducation de la jeunesse de nos deux pays, et pour les populations en général. Elle a salué la présence de l’ex-première Dame Hadjia Turay Yar Aduwa et de la représentante de la Première dame Aïsha Buhari. Pour sa part, l’ex-première Dame Hadjia Maryam Abacha s’est réjouie de l’accueil qui a été réservé à sa délégation.

‘’Un accueil chaleureux qui en dit long sur les relations fraternelles qui unissent nos peuples, et surtout qui témoignent de l’importance que les populations accordent à l’éducation et à la formation de la jeunesse de nos pays’’, a-t-indiqué. ‘’Cette université est la modeste contribution de ma Fondation pour le développement de nos pays. Elle est le symbole de la solidarité et des relations séculaires qui unissent nos deux pays’’, a-t-elle ajouté.

La création de cette université est un outil indispensable au développement de l’enseignement supérieur au Niger et une réponse spontanée aux grands défis dans plusieurs secteurs, la professionnalisation de l’enseignement, la diversification des offres de formation, et le maillage du territoire national en établissements de formation supérieure de qualité.

La réalisation des infrastructures de base dans les secteurs clés de l’économie nationale notamment l’agriculture, la santé, l’éducation entre autre , un des soucis constants du Président de la République SEM Issoufou Mahamadou et s’inscrit bien dans la logique de son programme politique de Renaissance du Niger acte2.

Dans l’après midi la 1ere Dame Dr Malika a lancé au stade régional la 3ème édition des jeux universitaires sous le thème: les universiades facteurs de la paix ,de la solidarité et de cohésion sociale .Toutes les universités du pays participent a cette rencontre de maradi.yac Maradi