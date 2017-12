« Pour être efficace le secteur privé nigérien doit être soutenu et débarrassé de la concurrence déloyale »…Déclare Mme Kado Issoufou Zeinabou Maidah Mamoudou

Madame la Presidente Directrice Générale, vous étiez membre de la délégation nigérienne ayant Pris part les 13 et 14 décembre derniers à la Table Ronde de Paris sur la Conférence de Renaissance du Niger, quelles appréciations faites-vous de cette conférence ?

Mme KADO Issoufou Zeinabou MAIDAH MAMOUDOU : J’ai pris part effectivement à la table ronde de Paris sur la mobilisation des ressources pour le financement du programme de développement économique et social du Niger, le PDES. J’ai été invitée en vue d’apporter mon témoignage en tant que responsable d’une Entreprise privée qui se bat dans le secteur agro industriel en vue d’apporter sa Contribution au développement socio-économique du NIGER, au panel sur l’amélioration de l’environnement des affaires au Niger.

J’ai fait un bref rappel historique de l’évolution de la Société Niger-Lait SA, expliquer le pourquoi de notre réussite. En effet notre société a un fondement plein d’ambition, c’est-à-dire accompagné du travail bien fait, de la conviction de bien servir la patrie en apportant une meilleure qualité des services d’une part et d’autre part participer à la création d’emploi.

La société Niger-Lait SA emploi 127 employés permanents et près de 10 000 employés indirects et non permanents.

Nous avons essayé de montrer à nos partenaires financiers nationaux et extérieurs, qui ont bien voulu nous accompagner, qu’ils n’ont pas fait une œuvre inutile, car la société Niger-Lait SA, qui a bénéficié de leur appui est aujourd’hui leader dans son domaine aussi bien au NIGER que dans la sous-région Ouest africaine.

Par conséquent ils peuvent continuer à faire confiance au secteur privé nigérien. L’impression qui se dégage est que les bailleurs des fonds ont été convaincus par la délégation nigérienne, d’où la promesse de financement de 23 milliards de dollars alors qu’il était attendu 17 milliards.

A l’issue de la Conférence, des engagements sur une enveloppe de 23 milliards de Dollar US ont été enregistrés pour accompagner le Niger dans sa Renaissance, quelle est votre analyse par rapport à ces engagements ?

Le Plan de Développement Economique et Social est un programme qui porte sur trois ans, il est issu du grand programme politique sur la base duquel le Président de la République a été élu. Donc c’est un programme qui a l’accord et l’approbation du peuple nigérien. Le programme est bien structuré et cohérent. Les partenaires financiers sont convaincus de la pertinence du contenu du programme du développement économique et social du Niger, c’est pourquoi, ils ont marqué leur accord à travers les dites promesses de financement.

Quels sont vos conseils pour que ces engagements se concrétisent, car le Niger souffre encore de tares dans l’absorption de crédits ?

c’est vrai, il a été déploré des lacunes dans l’absorption des crédits. Je crois que la lenteur observée dans l’absorption des crédits par l’administration nigérienne est due aux procédures de décaissements de certains bailleurs de fonds , qui sont complexes, et qui ne tiennent pas compte de nos réalités socio-économiques. Les conseils que je peux donner, c’est de dire aux services de l’administration nigérienne concernés de renégocier certaines procédures qui entravent la diligence dans la consommation des crédits et le cas échéant s’efforcer de s’adapter aux procédures des bailleurs des fonds à travers des séminaires de formations d’une part et d’autre part de mettre les techniciens qu’il faut à la place qu’il faut. En matière de principe de gestion je pense fortement qu’il n’y a pas de place au sentiment et au laisser aller.

Madame la Directrice Générale, vous êtes une des pionnières dans l’entreprenariat féminin au Niger, comment se porte aujourd’hui ce secteur ?

Le secteur agro-alimentaire au Niger malgré quelques difficultés dues à la place de choix laissée à certaines concurrences déloyales se porte bien. Il serait très souhaitable que les services d’hygiènes et de la qualité, soient renforcés et suivis dans leurs missions de contrôle, en effet, nous sommes très envahis par des produits de mauvaises qualités qui viennent de l’extérieur et en interne par une concurrence déloyale.

Madame la Directrice Générale, votre société Niger Lait SA occupe la première place au Niger en matière des produits laitiers, quel est le secret d’une telle réussite ?

Le secret, c’est bien servir les clients, prendre en compte leur besoin et non se servir au détriment de la population.

Quelles sont vos ambitions et les perspectives de votre société ?

En perspectives, nous sommes en train d’installer une deuxième usine de production des produits laitiers au centre du pays , notamment à Maradi , en vue de décongestionner Niamey pour mieux servir l’intérieur du pays et continuer à promouvoir la création de l’emploi.

Lors du forum des investisseurs, plusieurs investisseurs ont manifesté leurs intérêt pour venir investir au Niger, est ce que vous avez noué des contacts fructueux là-bas ?

Il y a longtemps que nous nouons des contacts très fructueux avec les partenaires financiers extérieurs. Nous avons été financés par une banque régionale et les banques nationales.

Le mot de la fin ?

Pour être efficace, le secteur privé nigérien doit être soutenu et débarrassé de la concurrence déloyale. La fiscalité devrait être incitative à la promotion du secteur privé au lieu d’être étouffante. C’est ce que j’appellerai une fiscalité au service de développement.