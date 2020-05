Pour faire face à la récession économique mondiale avec efficacité , l’Afrique doit rester unie, debout ou périr…

Le livre du Dr Kwame N’krumah, « l’Afrique doit s’unir « , chantre de l’Unité Africaine et d’orientation pour le développement économique et social, harmonieux , doit être d’actualité sur tout le continent africain, compte tenu de ce qui se dessine à l’horizon contre l’Afrique .

En effet, ils ont essayé de jeter le discrédit et le péril sur le continent africain à l’occasion de l’avènement de leur COVID19, prétextant que le continent africain est le plus démuni et ne pourra pas faire face à leur COVID19. Ils ont prévu une grande catastrophe sur l’Afrique.

Leurs justifications : les infrastructures sanitaires africaines sont sous- équipées, dépourvues des moyens matériels et humains nécessaires.

Mais Dieu le plus puissant a décidé autrement, malgré leur super puissance, leurs énormes moyens, ils sont les plus frappés par le conoravirus dit COVID19. Tous étaient frappés lourdement sans distinction. Les plus nantis parmi eux sont le plus touchés.

L’ Afrique a répondu dignement, débout et a repoussé le fameux COVID19, grâce à un de leur, natif d’Afrique, imbu des valeurs socio-culturelles africaines, plein d’humanisme, j’ai nommé, le Professeur Didier Raoult d’une part et d’autre part à la pharmacopée traditionnelle africaine, au COVIDORGANICS de Madagascar.

Ce qui fait dire au Président des États-Unis d’Amérique, de la plus grande puissance mondiale, que l’Afrique a mieux géré la pandémie COVID19 malgré les moyens limités et les prédictions des malheurs de certains spécialistes occidentaux.

L’ Afrique a fait recours dans certaines circonstances à la médecine traditionnelle africaine qui sauve des vies, qui donne des résultats concrets .

L’Afrique est le continent sur qui le monde doit compter, c’est le continent de l’avenir, la jeunesse panafricaniste africaine se devrait de prendre collectivement conscience.

Le continent africain, est très dépendant des échanges internationaux, son économie est extravertie, ses ressources essentiellement composées des matières premières ne sont pas achetées par les pays du Nord à des prix justes et équitables. D’où les difficultés qui empêchent le continent de se développer. Les pays africains doivent s’investir pour changer la situation.

Au lieu des annulations massive des dettes publiques africaines, en vue de permettre de faire face à la récession économique mondiale du fait de leurs COVID19, ils trouvent une occasion de diviser pour mieux régner, en effet, les instruments de leur politique économique et financière , la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, se mettent en œuvre, ils sélectionnent les pays africains en fonction de certains intérêts, pour octroyer des prêts bien ciblés remboursables sur une période de six ans à des taux exhorbitants, ce qui rent les prêts suspects et contreproductifs.

Ils organisent ainsi une grande publicité autour pour insinuer qu’ils sont en train d’aider financièrement les pays africains à faire face à la récession économique mondiale du fait du COVID19.

Des pays comme le Ghana, le Nigeria , l’Afrique du Sud, le Ruwanda, sont des pays qui ont prouvé qu’ils peuvent s’en passer des prêts des institutions de Bretton-Woods, d’ailleurs les trois autres risqueraient de quitter le système de Bretton-Woods , comme l’a fait le Ghana , pays de Kwame N’krumah.

En réalité la stratégie adoptée, consisterait à profiter de la panique créée à l’occasion de la pandémie COVID19 pour endetter encore les pays africains les plus nantis afin de pouvoir financer la reconstruction des pays les plus développés qui sont dévastés par la crise. C’est le cas de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, l’ Italie , etc…

Au départ, la République Fédérale du Nigéria a opté de faire recours à ses opérateurs économiques privés pour faire face aux charges publiques liées aux conséquences de COVID19. Cependant le FMI a réussi a lui accordé un prêt de 3,4 milliards de dollars, remboursables sur une période de 6 ans .

La République Populaire Algérienne a bien compris le piège de la dette, qui est très liée, elle a préféré faire recours aux prêts des opérateurs économiques privés algériens pour faire face à la situation socio-économique.

Les dettes publiques représentent à nos jours un grand fardeau qui empêchent les pays africains de se développer et d’être libres de leurs mouvements, de leurs pensées, dans le concert des Nations du monde.

Quelle alternative pour l’Afrique en vue de faire face aux conséquences néfastes de la récession économique importée des pays du Nord ?

Les pays africains se devraient de se ressourcer, de bien revisiter le livre du Dr Kwame N’krumah, « l’Afrique doit s’unir ou périr « .

Le continent africain recèle toutes les richesses mondiales, il appartiendrait aux pays africains de s’organiser, de mutualiser leurs efforts pour faire face à la crise.

L ‘Occident est actuellement très sinistré par la récession économique mondiale , il fait semblant de se porter bien et d’être disposé à aider l’Afrique, c’est le contraire qui risquerait d’arriver à travers les dettes publiques dont les remboursements par débits automatiques , sont bien programmés au niveau des banques centrales africaines.

Les pays africains ont intérêt à faire jouer la solidarité interafricaine.

Les pays africains producteurs de pétrole, producteurs des produits alimentaires, producteurs des produits de première nécessité, ect, au lieu d’exporter en grande quantité ailleurs, ils pourraient aider les pays africains les plus démunis à se procurer ceux dont ils ont besoin pour survivre.

Les pays africains se devraient d’accélérer les mises en œuvre des institutions financières continentales telles que, la Banque Africaine d’Investissement , le Fonds Monétaire Africain, la Banque Centrale Africaine d’émission de la Monnaie Unique Africaine pour affronter les défis en vue de l’avènement d’un nouvel ordre économique mondial plus juste et équitable.

Les pays africains doivent mutualiser leurs efforts, rester unis, debouts et forts ou périr. C’est la seule alternative pour sortir du gouffre et permettre ainsi à l’ Afrique de gagner et de progresser.

Par Isssoufou BOUBACAR KADO MAGAGI. (Contribution Web)