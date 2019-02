Pour la création d’une monnaie commune unique africaine viable…

Le combat pour la souveraineté monétaire de l’Afrique, doit se poursuivre lentement, discrètement, avec stratégie et tacts, mais sûrement avec conviction.

Les responsables de la conduite de la politique financière et monétaire de l’Afrique, ont déjà validé le principe de la création d’une monnaie commune unique africaine au sommet de l’Union Africaine.

Pour être efficace, il faudrait commencer d’abord par la création des regroupements sou-régionaux des zones monétaires puis tendre vers une véritable intégration économique, monétaire sous-régionale au niveau des organismes sous-régionaux , ensuite aller vers une intégration économique sous-régionale, en fin aboutir à une intégration économique générale, globale, à l’échelon continental , ce qui faciliterait la création d’une monnaie commune unique africaine dépourvue des obstacles majeurs.

Ces étapes sont en train d’être observées discrètement, lentement mais sûrement au niveau de l’Union Africaine.

Au niveau de la CEDEAO par exemple, entre autres, le processus de la création d’une monnaie unique de la zone CEDEAO est en bonne voie, ce processus est piloté par le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Incha Allah ! Sauf cas de force majeure, d’ici 2021, selon les informations à notre possession, la monnaie unique de la zone CEDEAO serait une réalité.

Donc le processus de la création d’une monnaie commune unique africaine est en cours, le processus doit obéir aux critères d’une convergence économique globale, très unifiée , et bien harmonisée.

La gestion du processus de la création d’une zone monétaire est très complexe, compte tenu des enjeux, des différents obstacles, à notre humble avis la discrétion serait la meilleure mise, donc il serait hautement souhaitable d’éviter de trop dévoiler la stratégie.

Cette problématique de la création d’une monnaie commune unique africaine a déjà été posée par les pères de l’indépendance politique de l’Afrique.

En effet, le Président Diori Hamani, le Président Dr Kuwameh N’krumah du Ghana, le Président Modibo Keita du Mali, le Président Thomas Sankara du Burkina Faso, la liste est longue, j’en passe, ont tous (chacun à sa manière) , clairement posé cette problématique. Par conséquent la dite problématique de la création d’une monnaie commune unique africaine ne date pas d’aujourd’hui, les tenants de la politique de l’extrême droite européenne, n’ont rien inventé, en réalité quand ils demandent à la France d’arrêter d’appauvrir l’Afrique, à travers la servitude du francs CFA au trésor français, ils ne font que défendre leurs intérêts , car il est établi par la nouvelle théorie économique que le développement économique et social de l’Europe est subordonné au développement économique et social de l’Afrique.

L’ancien président français, Jacques Chirac a déjà averti, il faudrait restituer à l’Afrique ce qui lui revient pour éviter, à l’avenir, des problèmes de la gestion du pouvoir dans les anciennes colonies françaises, qui auront sans doute des répercussions négatives sur l’Europe en général et la France en particulier.

Le classement des pays les plus riche d’Afrique ci-dessous, effectué par la Banque Africaine de Développement, la BAD , en 2018 , illustre bien cette triste réalité :

1- Nigeria (581 milliards de dollars)

2- Afrique de Sud (276 milliards de dollars)

3- Égypte (264 milliards de dollars)

4- Algérie (170 milliards de dollars)

5- Soudan (124 milliards de dollars)

6- Maroc (121 milliards de dollars)

7- Angola (104 milliards de dollars)

8- Éthiopie (93 milliards de dollars)

9- Kenya (77 milliards de dollars)

10- Tanzanie (52 milliards de dollars).

Aucun pays de la zone CFA ne figure dans ce classement.

Donc le FRANC CFA est un grand handicap pour le développement économique et social des pays membres de la zone francs CFA.

Si les leaders africains prendraient conscience des grandes potentialités économiques et du futur poids démographique que représente le continent, l’Afrique dominera le monde.

Sans une Afrique économiquement viable l’Europe serait asservie à l’Asie et aux États-Unis d’Amérique. Le débat se situe à ce niveau.

Les asiatiques, les russes, les italiens et certains Européens conséquents, ont bien compris les enjeux, ils veulent profiter des grandes potentialités économiques et commerciales que présente l’Afrique mais les accords commerciaux secrets entre la France et ses anciennes colonies bloquent ce processus de libre échange en vue de l’avènement d’un nouvel ordre économique mondial juste et équitable qui permettrait à tous les pays de profiter. D’où l’intérêt pour les africains progressistes de saisir l’opportunité de ce débat pour faire avancer les choses dans l’intérêt supérieur de l’Afrique.

La génération montante doit redoubler d’efforts, tenir bien le flambeau allumé par les pères progressistes de l’indépendance politique de l’Afrique pour parvenir à la souveraineté monétaire de l’Afrique tant souhaitée par nos martyrs, source de développement économique et social, donc du bonheur.

Encore une fois, la création d’une monnaie commune unique africaine viable, devrait être subordonnée à une intégration économique sous-régionale d’abord puis intégration économique et monétaire, globale et bien harmonisée.

À bon entendeur salut !

Par Issoufou Boubacar Kado Magagi (Tamtam Info News)