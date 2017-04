Pour ramener la sérénité au monde scolaire Ben doit être limogé

10 avril 2017, un jour sombre pour le Niger. C’est le jour où Ben Omar s’inspira de tristement célèbre nuit des couteaux pour envoyer les forces de l’ordre envahirent la cité universitaire pour « casser de l’étudiant ». Triste bilan, triste journée. Pendant que les parents, amis et connaissances pleuraient leur mort, pendant que les blessés agonisaient, pendant que les paisibles citoyens sont sous le choc, ben Omar savoura sa victoire, mission accomplie.

Il a semé le désordre et il est content. Le désordre sur terre, c’est sa mission, c’est sa marque de fabrique, c’est Ben Omar en personne. Ce sinistre personnage qui tire plus vite que son ombre, est à la fois lugubre, comme le célèbre Hibou lugubre, des romans illustrés Zembla. Ben Omar se déplace toujours avec un cercueil en suivant la troupe, pour récolter des cadavres et se faire de l’argent).

Il est important de rappeler au Président de la république, à l’opinion nationale et internationale, qui est réellement Mohamed Ben Omar ? Ben Omar comme il s’est défini lui-même est un animal politique. Donc vous pouvez le classer parmi tous les animaux sauvages et domestiques, cela ne le dérange pas, car, il est prêt à tout, pourvu que ça rapporte. Pour ses intérêts il ne recule devant rien. Déjà étudiant, il avait bien assimilé la félonie et il vendait ses camarades sans vergogne.

A plusieurs reprises, il avait été repéré faisant le compte rendu des réunions du CD de l’USN depuis le téléphone qui se trouve à la devanture du CNOU. Après la conférence nationale souveraine, il a survécu à tous les régimes et il les a servis avec un zèle inouï. Repéré aux fins fonds du Manga où il était enseignant, le sieur Mohamed ben Omar a su gravir les échelons à coups de « cadavres » pour se retrouver aujourd’hui à la tête du Ministère des Enseignements supérieurs.

Il a parfait son apprentissage politique sur les bancs du PNDS Tarayya, après avoir appris ses premières armes au sein du SNEN (le syndicat national des enseignants du Niger). Agitateur remarquable, il a trop vite gravi les échelons pour se retrouver au moment fort du Cosimba du Président Ibrahim Baré Maïnassara à la tête de la coordination du FRDD (le front qui regroupait à l’époque tous les partis politiques de l’opposition). Pour se faire remarquer du Président Baré il multipliait les provocations.

Son vœu fut exaucé.

Arrêté et déporté, par vol militaire spécial, à Niamey, il offrit dès son arrivée dans la capitale tous ses services au Président Baré. Première récompense, il fut promis Conseiller spécial du Président de la République avec rang de ministre. A partir de cette position privilégiée il tenta d’assener des coups tordus à ses anciens camarades de l’opposition et s’illustra également dans la défense zélée du régime.

Il adhéra rapidement au RDP Jamaa(le parti du Président Baré) pour mieux assouvir ses ambitions. A la mort du Président Baré, il observa un silence tactique pour mieux rebondir. A la première législature du Président Tandja, son parti opta pour l’opposition au grand dam de M. Ben Omar. Alors qu’il avait déjà commencé à gouter aux délices du pouvoir le voilà, obligé de serpenter et de raser les murs pour joindre les deux bouts.

C’est la grande époque de son « abonnement » à la devanture du groupe RTT.

Il était toujours là, assis l’air hagard au bord d’une vieille 4×4 maronne. C’était l’époque dure où acheter même le paquet de cigarette relevait d’une équation à plusieurs inconnues. On se rappelle encore de ses prises de positions sur le plateau de RTT, pour insulter, vilipender le régime de Tandja, un régime traité de tous les noms vulgaires possibles.

Pendant que ces autres camarades luttaient sincèrement, Ben voulait simplement se faire remarquer par les tenants du pouvoir.

Et grande aubaine pour lui, à la deuxième législature, le RDP Jamaa regagne avec armes et bagages le camp présidentiel et Ben Omar fut propulsé à la tête du Ministère de la Communication. Finie la galère, finie les insultes contre un régime « incapable et aveugle », vive Tandja, vive Hama, les « seuls Nigériens capables et dignes » de diriger ce pays.

Ben Omar retrouva sa sensation et sa verve acerbe, l’opposition prit pour son grade. Il était de tous les combats, le vieux Tandja qui caressait le rêve d’un troisième mandat déguisé avec le fameux tazarcé, mettra tous les moyens possibles à la disposition de Ben. Il est partout, au quatre coins du monde, sur toutes les chaînes, les journaux, bref, Ben était redevenu Ben Omar, aussi tonitruant que jamais. Il haranguait, il expliquait, il condamnait, il menaçait et n’hésitait pas à traiter les opposants au régime des menteurs et d’anti-nationaux.

Il servait avec un zèle hors du commun. Après avoir accompli sa mission, il fut récompensé d’un poste de vice président à l’Assemblée Nationale à la suite d’un simulacre d’élection législative. Alors que la sauce a commencé a bien bouillir pour lui, Salou Djibo mit fin à la récréation et Ben Omar se retrouve une fois de plus sur les carreaux.

Mais c’était sans compter avec la faculté d’adaptation de Ben Omar, qui est plus qu’un caméléon en matière de camouflage. C’est ainsi que grâce à la bénédiction de la junte militaire au pouvoir (qui a recalé les candidats à la députation du MNSD et de la CDS à Zinder), Ben Omar s’est retrouvé député et 4ème vice-président à l’Assemblée nationale. Jouant habilement sa tactique de gueuler pour être entendu, il devint un « opposant » farouche au sein de la majorité et n’hésite pas vertement à critiquer avec des mots très durs les actions entreprises dans le cadre de la renaissance.

Il était présent dans tous les débats où on insultait la majorité présidentielle et apportait à chaque fois sa touche personnelle contre le régime. En août 2013, à la suite du départ du Moden fa Lumana de la mouvance présidentielle, Ben changea rapidement de carapace et devient le défenseur attitré de la mouvance présidentielle. Mépris et jet de discrédit tel fut le plat réservé à l’opposition A coups de conférence de presse et de prise de position incendiaire, Ben Omar veut apparaître comme le Messie de la mouvance présidentielle, avec en arrière-plan l’objectif ultime d’occuper le poste privilégié de la présidence de l’Assemblée nationale, tout en poussant à la retraite le vieux Algabid et faire une OPA (offre publique d’achat du RDP Jamaa).

Hama Amadou fut sali, piétiné par Ben Omar. Malgré ce service il n’obtint pas la Présidence de l’Assemblée nationale. Pire son parti, le RDP jama’a l’ayant enfin compris tenta de l’éjecter de la vice présidence, mais ses nouveaux amis de Tarayya le sauvèrent.

Il créa alors son parti politique. Monsieur le Président de la République, voilà un bref aperçu du personnage Ben Omar.

Un homme avide du pouvoir et spécialisé dans les coups tordus. Souvenez nous, dans tous les régimes auxquels il a prit part, un malheur est arrivé. Feu le Président Baré a eu une fin tragique, le vieux Tandja a été débarqué, et vous, malgré votre humanisme, à cause des agissements de Ben Omar, l’étudiant Bagalé a perdu la vie.

Cet individu à la poisse, il doit être remercié afin que vive et prospère la Renaissance.