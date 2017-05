Pour une Administration publique au service du développement social et économique

À cette veille de lancement officiel des campagnes électorales, les think thanks des différents candidats aux élections présidentielles mettent certainement les bouchées doubles pour finaliser les programmes de leurs candidats.

Il est alors opportun d’inviter les têtes pensantes de ces partis politiques à mettre un accent particulier sur l’importance que doit jouer la fonction publique d’État dans la réussite desdits programmes.

Nous savons tous que le meilleur projet de société ne peut résoudre les problèmes des citoyens sans:

une volonté politique forte des dirigeants (niveau stratégique) ;

une mise en œuvre efficace et efficiente des actions (niveau opérationnel) ;

mais surtout un bon système de contrôle pour garantir la performance globale du système.

La nécessité d’accorder une importance de première place à l’administration publique qui est la cheville ouvrière de la mise en œuvre des politiques publiques nationales, n’est point à démontrer. Le Chef de l’État sortant également chef de l’Administration publique, lors de sa conférence de presse-bilan en Avril 2015 a relevé l’amer constat que la fonction publique nigérienne est au point mort et a en quelque sorte plombé le niveau des résultats attendus de son programme de renaissance.

Cela est dû à des tares que nos fonctionnaires trainent dans un contexte influencé par des calculs politiciens retrogrades.

Constats

L’absence d’obligation de résultats

Je connais beaucoup de jeunes gens ayant volontairement quitté le privé et des ONG internationales où ils gagnaient pourtant très bien leurs vies pour intégrer la fonction publique d’État.

Leur motivation principale est, disent-ils de deux ordres: d’abord ils veulent avoir une sécurité de l’emploi et ensuite ils veulent échapper à la surcharge de travail qui les met dans un état de stress permanent.

L’euphorie des premiers jours paisibles avec le statut de fonctionnaires a fait désormais place aux multiples plaintes vis-à-vis de l’absence d’activités à mener. Pire, certains de leurs supérieurs leur disent même qu’ils peuvent s’absenter autant qu’ils le souhaitent s’ils ont des activités parallèles à faire en ville telles que les cours dans les écoles professionnelles ou autres consultations.

Cet état de fait montre combien aucun résultat n’est attendu de nos fonctionnaires, du mois de façon formelle et structurée.

Les tâches sont attribuées au gré des humeurs et des relations qui existent entre supérieurs et subordonnés.

Beaucoup de ces jeunes digèrent mal cette situation et regrettent amèrement d’avoir quitté des boîtes où ils savaient clairement ce qui est attendu d’eux. Ils ne se sentent plus utiles et commencent déjà à être démotivés…

Une administration publique trop politisée

Depuis l’avènement de l’ère du multipartisme, il est évident que tous les régimes qui arrivent au pouvoir placent leurs partisans aux postes stratégiques de l’administration voire même à ceux de très bas niveau dans certains cas. Cela rentre d’une part dans le cadre de la recompense des partisans et alliés et d’autre part à une stratégie de contrôle de l’appareil d’État.

Cela n’est pas mauvais en soi si le professionalisme et le mérite sont les seuls critères commandant le choix des gens à placer aux postes en question. Étant tous des Nigériens!

Nous savons tous qu’un système a besoin d’une certaine stabilité pour être mieux performant. Or, cela n’est pas possible avec la logique politicienne de “tu es avec moi, je te donne des postes. Tu me quittes, alors je fais remplacer tes gars par ceux de mes nouveaux alliés”.

D’où des nominations à n’en point finir lors des conseils des ministres créant ainsi une instabilité permanente et un taux de remplacement très élevé qui ne permettent pas une bonne maîtrise des dossiers par les tenants des postes.

Le non respect de la hiérarchie

Une des conséquences de la politisation à outrance de l’administration publique est le manque de respect des supérieurs par certains subalternes bien pistonnés. Comme le mode de nomination est basé sur l’appartenance politique plutôt que le mérite, il arrive qu’un simple agent refuse d’exécuter des tâches à lui confiées par son chef de service qui lui est peut-être d’un parti d’opposition dont on veut d’ailleurs se débarasser.

J’ai même appris qu’au cours d’une réunion dans un service de la place qu’un agent a menacé son supérieur en ces termes: “Ce n’est pas toi qui m’a amené ici. D’ailleurs si tu ne me respectes pas, je te ferai partir”.

La non observance de l’éthique déontologique professionnelle

Chaque profession ou métier dispose de normes qui fixent les devoirs exigibles par les professionnels dans l’accomplissement de leurs activités.

Ainsi, les principes comptables, le serment d’Hippocrate et bien d’autres sont encrés dans les esprits des praticiens de la comptabilité et de la médecine.

Il est malheureux de constater que rares sont les fonctionnaires qui respectent strictement ces règles de conduite au quotidien.

Tantôt ils cèdent à la pression du parti qui les a nommés en attribuant des marchés sans aucun respect des procédures de passation ou tout simplement en recrutant des alliés sans mettre en concurrence les candidats aux postes dont l’avis de recrutement n’est jamais diffusé au grand public.

Il arrive même que des fournitures non conformes et de surcroit surfacturées soient réceptionnées par des contrôleurs financiers des Administrations centrales et autres Responsables administratifs des entreprises publiques après avoir empoché des pôts de vins.

Un manque criard de conscience professionnelle

Avoir une conscience professionnelle c’est faire son travail avec soin en sachant contrôler, réguler et diriger ses impulsions. Ce qui n’est malheureusement pas le cas chez beaucoup de nos fonctionnaires qui rentrent dans le métier juste parce qu’ils n’ont rien à faire!

Sans aimer encore moins avoir les qualités pour exercer tel ou tel métier! Conséquence, des agents qui crient sur des usagers venus chercher une prestation à laquelle ils ont constitutionnellement droit.

Ou encore des fonctionnaires bloquant des dossiers urgents empêchant ainsi à des populations dans l’urgence de bénéficer d’un bien de première nécessité pouvant sauver leurs vies.

Je me souviens d’une nuit où nous avions amené une nièce malade à l’hôpital. Nous avions dû attendre plus d’une heure de temps pour avoir les résultats de laboratoire alors que les agents prenaient tranquillement leur diner sans se soucier de notre présence!

Pistes de solutions

Les programmes politiques doivent intégrer les problèmes réels des populations….

Depuis plus d’une décennie le Niger est à la traine en matière d’IDH. Or, quand nous décortiquons bien cette mauvaise performance nous verrons en réalité qu’au finish il est plutôt question d’une mauvaise prise en compte des vraies préoccupations du citoyen.

Il est alors impérieux en cette période pré-électorale de bien mettre les problèmes réels des gens au centre des choix politiques de nos futurs dirigeants que ce même peuple se choisira librement sous peu.

….Qui doivent êtres traduits en objectifs sectoriels…

La santé, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, la lutte contre la désertification, la formation professionnelle et technique, etc… sont des chantiers où l’État doit davantage investir si nous voulons sortir de la queue de péleton des pays sous développés.

Des politiques et plans clairs doivent être définis pour chacun de ces secteurs avec des fonds suffisants mis à disposition pour assurer une bonne mise en œuvre.

Ainsi chaque département ministériel doit avoir un plan stratégique quinquénal qui doit être son référentiel de toutes les actions à mener à l’avenir.

….Qui à leur tour doivent faire l’objet d’appropriation individuelle par chaque fonctionnaire…

De ces plans stratégiques quinquénaux seront tirés des plans opérationnels annuels avec un système de suivi-évaluation bien élaboré.

Ces plans opérationnels annuels seront déclinés quant à eux en objectifs pour chaque direction du ministère où chaque chef de division se verra attribué des objectifs annuels qui seront répartis entre les membres de chaque service.

Pour mieux réussir, l’attribution de ces objectifs doit faire l’objet de discussions entre supérieurs et subalternes pour éviter des problèmes dans l’exécution desdits objectifs. Les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les activités convenues doivent également être disponibles.

…..Doit donner lieu à récompense en cas de bons résultats

Un système de gestion basé sur les résultats est très facile à administrer. En effet, les agents seront évalués sur la base des résultats obtenus conformément aux objectifs auxquels ils ont préalablement souscrits.

Les meilleurs agents se verront ainsi octroyer des primes de résultats en fonction du niveau de performance obtenue.

Des mécnanismes d’accompagnement tels que des formations et divers renforcements de capacités des moins performants doivent aider à améliorer les prestations aux usagers.

Et le cycle annuel recommence!

Mais tout ce beau mécanisme nécessite au préalable un changement profond de la culture tant du côté de l’homme politique que du côté du fonctionnaire traditionnel.

Privilégier la compétence comme seul critère de mérite dans l’Administration publique

Je suis convaincu qu’aucun Nigérien n’est content que notre pays soit l’éternel dernier sur l’échiquier mondial. On peut remédier à cela en mettant l’homme qu’il faut à la place qu’il faut indépendamment de son appartenance politique.

Cela suppose alors que les politiques comprennent que le peuple nigérien n’est pas réparti entre ceux qui doivent servir le pays parceque c’est leur parti qui est au pouvoir et ceux qui doivent en être écartés parcequ’ils ont la malchance d’avoir soutenu un autre candidat.

Que tout Nigérien capable de servir son pays soit appelé et qu’il accepte volontiers de le faire pour le bien de ses concitoyens.

On l’a vu en France Sarkozy a travaillé avec des ministres de gauche bien qu’étant lui même de droite!

Ici à côté de chez nous au Mali, c’est une commission qui a été mise en place pour définir des critères d’accès aux postes de responsasbilités dans les entreprises publiques et à ceux de la haute fonction publique. Elle doit aussi garantir la transparence dans le processus de recrutement à tous les postes vacants. Pourquoi ne pas l’essayer ici au Niger où nous avons une génération de jeunes cadres qui fait ses preuves dans le privé tant au pays que dans la diaspora pouvant valablement transférer leurs compétences dans la sphère publique.

Mais du fait de leur non appartenance à des formations politiques, ces jeunes gens ne peuvent en aucun moyen assumer des responsabilités publiques bien qu’ils soient des Nigériens au même titre que tous les autres.

Stimuler les bonnes valeurs chez les fonctionnaires

Des mesures incitatives doivent être mises en place pour récompenser les agents qui démontrent indéniablement une conscience professionnelle et aussi une intégrite sans faille dans leur travail.

Ainsi, un climat de concurrence saine s’établira au sein des différents services dont les agents feront tout pour se conformer aux exigences des valeurs professionnelles attendues d’eux.

Une culture professionnelle fondée sur les valeurs naitra alors et sera à jamais perpétuée.

Sanctionner fortement les brébis galeuses

Nous regrettons tous le régime de feu Général Kountché durant lequel les fonctionnaires étaient très engagés et conscients de leur rôle dans la société.

Les services publics à l’époque étaient plus proches des préoccupations des usagers que maintenant et ce malgré les maigres moyens (très bien gérés d’ailleurs) dont ils disposaient.

Le retard au service n’était pas toléré et les agents acceptaient (ou du moins ne refusaient pas) les affectations dans les contrées les plus lointaines du pays pour servir leurs semblables.

Ils ne le faisaient pas de gaieté de cœur mais par crainte de sanctions exemplaires. Le supérieur était investi d’une autorité de sanction et était respecté et craint parcequ’il n’était pas pistonné mais parcequ’il méritait vraiment son poste.

Le management des hommes c’est aussi savoir manier à la fois la carotte et le baton. L’être humain ayant une aversion naturelle pour le travail!

En conclusion, il nous sera pratiquement impossible d’avancer avec une Administration publique qui n’est pas au service de ses usagers. Il est encore plus choquant de savoir que les crédits d’investissements sont à peine consommés au tiers alors que ceux alloués au fonctionnement connaissent des dépassements exhorbitants pendant la même période.

La tâche est énorme mais pas impossible si réellement nous voulons être cités dans le concert des nations qui gagnent. Nous disposons en tous cas de ressources humaines de qualité qui peuvent insufler ce décollage mais à condition que les hommes politiques veillent bien mettre l’intérêt du pauvre peuple au dessus de leurs intérêts égoïstes et partisans.