Pourquoi le sentiment anti-politique française est largement partagé en Afrique, de nos jours ? 

Chaque homme a son style et sa manière de voir les choses. Les sentiments varient selon les classes sociales.

Certains esprits africains ,notamment ceux qui sont en accointances avec certains milieux politiques français au pouvoir, continuent à croire que la France n’est pour rien dans le malheur qui frappe l’Afrique de l’Ouest, par contre la plus grande majorité des jeunes citoyens patriotes africains, activistes, accusent la France d’être à la base de l’insécurité, du malheur, de l’Afrique de l’Ouest, en outre , certains analystes, africains, français et mêmes européens, pensent à tord ou à raison, que c’est la France qui est à la base de cette insécurité en Afrique de l’Ouest.

L ‘ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand , avait apporté un témoignage sur la manière dont la France avait fait de la province de Kidal, au Mali, un sanctuaire de rébellions armées, des terroristes.

Il disait » La France a donné Kidal aux séparatistes. «

Au nord du Mali, la France a ajouté du désordre au désordre depuis son opération militaire de janvier 2013, selon le diplomate français.

Certains chefs d’Etat de la CEDEAO , ne cessent de le répèter de manière voilée , la déstabilisation du Sahel avait commencé avec la balkanisation de la Jamahiriya Arabe Libyenne et de l’assassinat de son Guide Mouamar Khadafi.

En effet, Beaucoup des armes de guerres provenant de la Libye circulent actuellement dans les pays du SAHEL entre les mains des terroristes , des narcotrafiquants et des bandits armés qui sèment la terreur en Afrique.

Tous les dirigeants africains connaissent bien pourquoi le Guide libyen Mouamar Khadafi a été tué par l’ OTAN à l’instigation de la France. En effet, le Guide Mouamar Khadafi , voulait mettre à la disposition de l’Afrique , son or , sa richesse, pour créer un monnaie commune unique africaine, une banque d’investissement africaine, un fonds monétaire international africain, pour permettre aux pays africains de connaître un développement économique et social.

Ils savent que la France est derrière la déstabilisation de la Libye, elle serait accusée de travailler actuellement pour la déstabilisation du Sahel et des pays du golfe de Guinée.

Ils savent également que dans les années 1980,1990 et 2000, la même France avait soutenu des rébellions armées contre le Niger, et le Mali .

À l’époque la France avait refusé de vendre des armes au Niger et avait fait un lobby auprès de certains pays pour empêcher au Niger de disposer des armes pour défendre son territoire. C’est grâce à un pays frère, un voisin reconnaissant, le Nigéria, que le Niger avait pu disposer des armements nécessaires qui avaient permis aux Forces Armées Nigériennes, les FAN, de contenir les différentes rébellions armées et soutenues par la France.

Quand le rapport de force avait été imposé par l’armée nigérienne, d’ailleurs à la grande surprise de la France, cette dernière avait invité les rebels armés à participer aux négociations. C’est ainsi que

certains accords avec les rébellions touaregs armées, avaient été négociés et signés sous les auspices du Burkina Faso, de l’Algérie et de la France.

Aujourd’hui les choses ont changé, ce n’est plus des rébellions touaregs armées, car les touregs ont bien compris les pièges et sont conscients des enjeux qui se dessinent sur le continent.

Ces sont maintenant des nomades peuls innocents, quelques sédentaires chômeurs, égarés des différentes ethnies du Niger, des jeunes gens sans abris de la sous-région , qui sont recrutés , à qui on promet monts et merveilles au nom de la foi Islamique, on les appelle Djihadistes pour maquiller la déstabilisation.

On les arme, on les apprend à conduire des motos, on les lâche dans les hameaux et villages où les forces de défense et de sécurité se font rares, on les demande de tuer sur tout ce qui bouge. Ils tuent des citoyens innocents, ils violent les femmes, ils volent les animaux, ils bombardent des mosquées , etc. Tout cela pour semer la terreur et discréditer la religion Islamique , religion de tolérance, de paix, de pitié, d’entraide et de solidarité.

L’ objectif est de divertir les dirigeants africains, les détourner des vraies tâches de développement économique et social de leurs pays, les maintenir dans des états d’éternels assistés . Ils profitent pour continuer à piller les richesses africaines qui font la grandeur de leur nation .

Après ils viennent vers les mêmes dirigeants africains verser des larmes de crocodiles, ils choississent les régions dont les sous-sol sont très riches en minerais , ils installent leurs bases militaires et s’adonnent à leurs activités favorites, les pillages de l’or et certains minerais et font croire qu’ils protègent contre les terroristes, qu’ils arment et qu’ils renseignent sur les mouvements des forces de défense et de sécurité.

À cet effet, le témoignage d’un militaire Burkinabé , illustre bien la situation, il disait : » Après avoir neutralisé les ennemis, nous avons été surpris de constater en fouillant le téléphone de l’un d’entre eux, de découvrir qu’il était en communication avec notre chef, officier supérieur , qui lui renseignait sur les mouvements des troupes. » C’est ainsi qu’ils ont compris que beaucoup de défaites sont dues aux taupes parmi certains éléments .

Lorsque certains dirigeants africains ont compris les supers tricheries, ils ont fait appel aux autres puissances qui semblent plus gentilles , plus efficaces contre les terroristes , alors ils mobilisent la communauté internationale en se servant de certains chefs d’Etat africains , pour sanctionner des peuples souverains innocents.

Telle est la perception de la situation sociopolitique actuelle partagée par la majorité des citoyens des pays de l’Afrique de l’Ouest , la France et ses partenaires africains sont toujours pointés du doigt accusateur par les forces vives progressistes africaines.

Car les africains se souviennent encore des rébellions armées des années 1980,1990 et 2000 , que la France avait soutenues ouvertement, au Niger et au Mali.

Ils se souviennent aussi de la sécession de Biafra de 1967 , qu’elle avait soutenue en se servant de la Côte d’Ivoire, du Gabon et de L ‘Afrique du Sud sous le régime de l’apartheid.

La sécession avait pris fin en 1970, entre autres, grâce au refus du Niger de cautionner la partition de la République Fédérale du Nigéria.

Les autorités nigériennes de l’époque avaient ouvert ses frontières au Nigéria pour servir de ravitaillement en armements aux Forces Armées Nigériannes. Beaucoup des nigériens se sont portés volontaires pour appuyer la résistance armée contre la sécession de Biafra , en vertus des principes de bons voisinages avec le pays frère, le Nigéria.

Aujourd’hui, la diplomatie française se montre très peu courtoise à l’égard des dirigeants politiques africains, elle se montre très orrogante, elle se croit en terre conquise.

D’où le réveil d’un sursaut très patriotique, très panafricaniste, très agressif, des jeunes africains qui n’accepteront plus de se courber face à l’arrogance des certains dirigeants politiques français.

Voici très brièvement de manière ramassée , les raisons qui expliquent entre autres, un sentiment anti -politique française largement partagé en Afrique.

La France se devrait de se ressaisir ou elle perdrait l’Afrique, au profit des autres grandes puissances mondiales, Les États-Unis d’Amérique, la Chine, la Russie, la Turquie, l’Inde etc, qui sont plus sensibles, plus compréhensibles aux préoccupations des peuples africains.

La problématique qui se pose est la suivante : est-ce que les autorités françaises actuelles sont-elles conscientes de la situation, sont-elles en train de prendre des dispositions utiles pour soigner l’ image de marque de la France en Afrique de l’Ouest ?

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.