Poursuite de la Caravane Ramadan Kareem : Plus de 400 kits alimentaires distribués par la Fondation Tattali Iyali de Dr Lalla Malika Issoufou…

La Présidente de la Fondation Tattali Iyali, la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou, a supervisé le vendredi 24 mai dernier, une nouvelle séance de distribution de plus de 400 kits alimentaires en faveur des couches vulnérables dans la communauté urbaine de Niamey. Cette œuvre de bienfaisance s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne « Ramadan Kareem » au cours de laquelle plus de 15.000 kits alimentaires seront distribués sur l’ensemble du territoire national. Elle s’est tenue au siège de ladite fondation à Niamey, en présence du Directeur Général de Sharjah Charity International, organisation partenaire de Tattali Iyali dans la campagne.

Au Total, la première Dame Dr Lalla Malika Issoufou a distribué en cette seule journée, plus de 400 kits alimentaires aux personnes vivant avec un handicap, aux veuves, aux orphelins et aussi aux personnes âgées. Chaque bénéficiaire a emporté avec lui un sac de riz, un bidon d’huile et des pâtes alimentaires pour une valeur financière comprise entre 35.000f et 40.000F CFA. L’objectif de la campagne « Ramadan Kareen » est de distribuer, sur l’ensemble du territoire national, 15.000 kits alimentaires aux ménages vulnérables à travers tout le pays.













Pendant que l’opération se poursuivait, Dr Aboubakar Djalo Melé, Conseillère de la Première en matière de santé au sein de la Fondation Tattali Iyali, a rappelé l’engagement personnel de Dr Lalla Malika Issoufou et de sa fondation à œuvrer inlassablement en faveur des couches les plus vulnérables de notre société. «Nous remercions nos partenaires qui accompagnent la fondation de la Première Dame dans cette œuvre de bienfaisance et nous les félicitons aussi pour la réussite, chaque année, de cette activité. Nous espérons aussi que les bénéficiaires en feront bon usage », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le Directeur Général de Sherjah Charity International, M. Mustafa Yousif Fadol, a indiqué que c’est la deuxième année consécutive que son organisation, en collaboration avec Care and Social Developement, accompagne la Fondation Tatali Iyali dans le mois béni de ramadan. Ce choix, selon lui, a été dicté « par le contact direct que la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou entretient avec la population et par ses choix qui portent sur le soutien des personnes les plus vulnérables de la société nigérienne ».

Mustafa Yousif Fadol a estimé que le partenariat avec la Fondation Tattali Iyali doit se développer davantage et être pérennisé. « Prochainement Incha ALLAH, nous allons travailler sur des projets qui sont plus larges et qui auront plus d’impact que la campagne Ramadan Kareem », a-t-il conclu.

Plusieurs bénéficiaires en situation de handicap ont pris la parole pour souligner l’importance qu’a pour eux, un tel programme d’aide et de soutien.

En effet, avec leurs kits de la campagne Ramadan Kareem constitués de produits de première nécessité tels que de l’huile, du riz et du sucre, ces ménages vulnérables se retrouvent avec assez de nourriture pour tenir plusieurs jours de suite. Les bénéficiaires ont saisi l’occasion pour exprimer leur soutien et leur reconnaissance à tous ceux qui se battent pour le rayonnement du Niger. Ils ont par la même occasion prié «pour que la paix et la sécurité s’étendent sur l’ensemble du territoire national » et que « la compréhension de l’autre règne dans nos cœurs et les apaisent ».











Par Souleymane Yahaya (ONEP)