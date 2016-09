Poursuite des opérations de déguerpissement des kiosques anarchiques à Niamey : Satisfécit des autorités relativement aux actions accomplies

Lancées le 29 août 2016 par les autorités régionales et municipales de la ville de Niamey, les opérations de déguerpissement des kiosques et boutiques aux alentours des écoles, des centres de santé et des édifices publics se poursuivent activement.

C’est ainsi que, dans la nuit du vendredi dernier, le gouverneur de la région, M. Hamidou Garba, le maire central, président du conseil de ville de Niamey, M. Hassane Seydou accompagnés de leurs staffs techniques ont effectué une visite de supervision pour constater la poursuite des actions entreprises dans le cadre de l’embellissement de la capitale. A la fin de la supervision, les autorités municipales ont tiré un bilan satisfaisant.

Selon le directeur général des Services Techniques Municipaux (DG/STM), M. Adam Abdou, les équipes d’intervention sont subdivisées en trois (3) groupes pour mener ces opérations. La première équipe intervient du prolongement du mur de l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP) jusqu’à la place de la concertation. Quant à la deuxième, elle intervient, de la maternité Issaka Gazobi, en passant par l’immeuble de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) jusqu’à l’hôtel des postes.

La troisième équipe intervient au niveau de l’école primaire terminus 1 et 2 jusqu’à l’Office National du Tourisme (ONT). «Tous ces endroits sont encombrés par des boutiques anarchiques parfois des constructions en matériaux définitifs. Alors que, dans le domaine public, il ne doit avoir rien de définitif. Son occupation est temporaire et révocable. Cette action servira de leçon à l’ensemble des usagers auxquels, nous avons toujours indiqué dans les contrats qui nous lient, que l’Etat peut toutefois, récupérer les places publiques dès que le besoin se présentera»,a-t-il expliqué.

Les équipes ont mené les opérations de déguerpissement sans aucune résistance de la part des occupants. Bien avant leur arrivée, les commerçants vident les kiosques de leurs marchandises ; seuls quelques kiosques sont trouvés non démolis. « Je suis fier de voir que, les occupants des kiosques ont bien compris le message lancé par les autorités dans ce cadre. Nous avons trouvé que, les détenteurs des kiosques ont démonté eux-mêmes leurs tonnelles. Cette collaboration nous a rendu la tâche facile.

Je sais que, les intéressés ont bien compris le but de ces opérations que nous menons dans la ville de Niamey. Cela m’amène à dire que, ceux qui pensent que, Niamey ne sera pas comme les autres capitales de la sous-région, se trompent. Niamey sera une capitale coquette. Elle retrouvera ses lettres de noblesse et avec un cadre de vie agréable », a affirmé M. Adam Abdou.

En ce qui concerne les mesures prises pour empêcher les passants ou autres voyous d’uriner ou déféquer sur le prolongement des murs des endroits dégagés, un certain nombre de mesures d’accompagnement ont été prises face à ce problème. « Des toilettes mobiles seront placées dans des endroits qui nécessitent de l’avoir. Nous allons veiller à ce que les actions que nous menons soient positives.

Déjà au niveau de certaines places dégagées, des parkings sont dressés et autres usages qui ont tant manqué à Niamey s’y trouvent », a-t-il indiqué. Enfin, le directeur général des Services Techniques Municipaux (DG/STM), appelle les déguerpis à aller s’installer au niveau des différents marchés de Niamey qui sont, selon lui pratiquement vides.