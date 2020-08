Poursuite Des Visites Du Ministre De L’Entreprenariat Des Jeunes Dans Des Structures Des Jeunes : Encourager La Culture De L’entreprenariat Chez Les Jeunes Société

Share on Twitter

Share on Facebook

Le ministre de l’Entrepreneuriat des Jeunes, M. Souleymane Boureima, poursuit la série de visites qu’il a entreprises dans les entreprises et structures des jeunes à Niamey. Hier matin, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont visité plusieurs structures. Il s’est d’abord rendu à l’Institut Africain de Développement University ILIMI, à l’unité d’industrie agro-alimentaire

« sahel Délice » de Mme Bachir Rockya Laila Ba, etc.

Au niveau de toutes ces structures, le ministre a été invité à visiter les différents services et des explications lui ont été fournies sur leur fonction et leur organisation. Chaque responsable de ces structures a saisi l’occasion, première du genre, pour expliquer au ministre les missions et/ou les activités de sa structure. Très satisfaits de cette visite, les promoteurs n’ont pas caché leur gratitude et celle de leurs personnels.

Au cours de cette visite, le ministre a mis l’accent sur l’entreprenariat des jeunes. Ainsi, le ministre a exprimé toute sa satisfaction de rencontrer ces jeunes porteurs de projets. En effet, M. Souleymane Boureima a fait un bref résumé pour encourager davantage les jeunes entrepreneurs. « La première entreprise évolue dans le cadre de formation et surtout dans le cadre de la formation en Anglais.

C’est qu’au Niger, nous avons des institutions qui ont commencé à prendre des dimensions purement internationales. Dans la deuxième entreprise, nous avions visité une entreprise qui évolue dans l’agro-alimentaire, c’est une usine de transformation des produits agricoles qui fait du jus, des arômes, des fromages, etc. C’est une entreprise que nous avons beaucoup admirée. Aujourd’hui, c’est ce que nous cherchons, parce que la responsable de cette entreprise était dans les banques, même pas au Niger, mais à l’extérieur. La troisième entreprise que nous avons visitée est dans la mode.

L’entreprise va essayer de mettre à la disposition des nigériennes des pagnes, et surtout dans la diversification des produits. Cette entreprise aussi met déjà des blouses à la disposition des centres sanitaires, et pour les agents de sécurité. L’entreprise confectionne bien des habits militaires. Le quatrième lieu que nous avons visité est une entreprise de location de véhicules. La dernière entreprise visitée, est dénommée Leader d’Afrique intervient dans les études et audit pour entreprises », a souligné le ministre Souleymane Boureima.

Par Ali Maman(onep) et Mourtala Alhassane (stagiaire)