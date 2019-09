Poursuite du séjour du Président de la République à New York : SEM Issoufou Mahamadou a participé lundi à d’importantes rencontres bilatérales, régionales et internationales…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, accompagné de la Première Dame Hadjia Aïssata Issoufou Mahamadou, poursuit son séjour à New York où il prendra part à la 74ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

En marge de cette session, le Chef de l’Etat a participé à d’importantes rencontres bilatérales, régionales et internationales.

Ainsi, le Président Issoufou Mahamadou a pris part lundi matin, 23 septembre 2019, au siège des Nations Unies, à une réunion sur l’Amazonie et les Forêts Tropicales, co-présidée par les dirigeants français, Colombien et Chilien.











SEM Issoufou Mahamadou a également participé au Forum de la Corporate Council for Africa (CCA) au cours duquel il a livré un discours sur la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Dans ce discours, le Champion de la ZLECAf a indiqué que ce forum « donnera aux compagnies américaines membres de Corporate Council for Africa et aux agents économiques américains l’occasion de se mettre à jour et de suivre les récents développements qui se déroulent sur le continent, procéder à des échanges et nouer des partenariats économiques durables. »

Le projet de la ZLECAf, qui entre dans le cadre du processus d’intégration économique du continent Africain, a connu des progrès rapides et remarquables, depuis la désignation en janvier 2017, de SEM Issoufou Mahamadou, par ses pairs de l’Union Africaine, comme champion de la Zone de Libre Echange Continentale.

Ainsi, à l’issue des négociations, l’Accord portant Zone de Libre-Echange Continentale Africaine a été signé en Mars 2018 par 44 Etats, suivis depuis lors par 10 autres Etats, portant le nombre de signataires à 54.

Cet Accord a été ratifié en un an par plus de 22 Etats, minimum requis pour son entrée en vigueur, ce qui a permis le lancement officiel de la phase opérationnelle de la ZLECAf, le 7 Juillet 2019 à Niamey au Niger, a rappelé le Président de la République.

SEM Issoufou Mahamadou a dit que « les gouvernements africains sont impatients de travailler avec le secteur privé Américain à travers tout le continent » et a invité les partenaires américains « à saisir les opportunités offertes par ce nouveau paradigme. ».

Lire l’intégralité du discours prononcé par le Champion de la ZLECAf à cette rencontre.

Le Président Issoufou Mahamadou s’est rendu le même jour au Siège de la Banque Mondiale (BM) où il a eu des entretiens avec les responsables de cette institution financière internationale.

Il faut noter qu’un déjeuner a été offert par la Chancelière allemande Dr Angela Merkel à certains Leaders africains dont le Président de la République.

Dans l’après-midi, le Chef de l’Etat recevra successivement, les Premiers Ministres de l’Inde SEM Narendra Modi, de Norvège SEMadame Erna Solberg et du Portugal SEM Marcelo Rebelo de Sousa.

Après- l’ouverture du Débat Général de l’ONU, mardi matin, 24 septembre 2019, le Président de la République s’adressera le même jour dans l’après-midi, à l’Assemblée Générale.

Source: Presidence de la Republique