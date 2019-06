Le Niger abrite du 18 au 20 juin 2019 le pré forum des jeunes et des femmes du Bassin du Lac Tchad. Ce Pré-forum régional, qui regroupe plusieurs pays, est un cadre de concertation avec les organisations de la société civile, les associations des jeunes et des femmes, les chefs traditionnels et religieux, etc. Le but de ce pré forum, est de contribuer à élargir l’espace pour l’engagement et la participation des citoyens et à bâtir la confiance entre les différentes couches sociales.

C’est le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Mohamed Bazoum, qui a présidé, hier matin à l’hôtel Sahel de Niamey, l’ouverture des travaux dudit Pré-forum. Etaient présent à cette occasion, l’ambassadeur de l’Allemagne au Niger SEM. , le Coordinateur Résident du système des Nations Unies par intérim, Ruby Sandhu-Rojon et de plusieurs autres invités.









Dans son mot introductif, le Ministre Mohamed Bazoum, a salué les efforts de la Commission du Bassin de Lac Tchad (structure permanente de concertation), qui a envoyé des délégations pour assister à la rencontre. Il a expliqué le contexte dans lesquels le forum du Gouverneur est initié. « Le forum du Gouverneur, est un mécanisme primaire de promotion, de coopération politique transfrontalière en même temps que la plate-forme de la société civile. Comme ses instances sont les deux principaux mécanismes de coopérations transfrontalières avec les gouverneurs et la société civile ayant des rôles clés dans la mise en œuvre régionale de stabilisation des liens constructifs entre ces deux groupes, doivent être établis très tôt à l’oreille de l’opérationnalisation de cette stratégie » a expliqué le ministre d’Etat.

Selon M. Mohamed Bazoum, l’activisme du groupe Boko Haram et l’implantation de certains de ces éléments dans le lit du Lac Tchad, sont des véritables menaces sécuritaires dans cette zone. « Le défi pour les Etats riverains est de définir une approche convergente de la maitrise et de l’éradication de la menace pour éviter à la région le destin d’une nouvelle zone grise à la merci des dynamiques incontrôlables ».

Au cours des trois jours, les participants échangeront sur plusieurs questions qui touchent à la participation de la société civile aux efforts de la stabilisation et de consolidation de la paix dans le bassin du Lac Tchad en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes et les jeunes.











Pour sa part, la représentante spéciale du Coordinateur Résident du système des Nations Unies par intérim, Ruby Sandhu-Rojon, a affirmé que les Nations Unies sont interpellées de l’augmentation des activités du Boko Haram dans les régions, surtout les menaces qui sont posées contre la paix et la sécurité avec des conséquences dramatiques au niveau humanitaire. « Au Niger, dit-t-elle, on a plus de 100.000 personnes qui sont déplacées. J’attire votre attention sur les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui mettent l’accent sur la nécessité d’avoir une stratégie régionale pour dresser les causes profondes de la situation de la crise de Boko Haram. Dans cette perspective nous sommes très contents qu’il y a eu des stratégies pour la stabilisation dans la région. Cette stratégie a une approche compréhensible. Une approche qui aligne la sécurité, la gouvernance et le développement » dit-t-elle.

Notons que, ce pré forum financé par le PNUD, la Coopération Allemande, est organisé en prélude au forum des gouverneurs du Bassin du Lac Tchad. En effet, il est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du Lac Tchad, qui est déjà affecté par la crise de la nébuleuse secte Boko Haram.

A l’issue de ces trois jours des travaux, les participants à ce pré forum, soumettront un communiqué final, un rapport et des recommandations, qui seront présentés lors de la prochaine réunion du Forum du Gouverneur prévue en juillet 2019.

Par Tamtam Info News