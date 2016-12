Précisions suite à l’article « Massaoudou Mai takobi : le ministre des finances assène un uppercut aux douaniers… »

J’ai pu lire dans l’article susvisé, que lors de sa conférence de presse qui a suivi la déclaration du SNAD, le Ministre des Finances aurait révélé : «Tous les régimes, en fonction des circonstances, …, ont eu à nommer à la tête de la Direction générale des Douanes des douaniers comme des non douaniers ». Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit de vos lecteurs, je tiens à préciser que le Président Baré, ne s’était pas hasardé à nommer un agent issu d’un autre corps à la tête de l’administration douanière.

Les trois (3) Directeurs Généraux des Douanes qui s’étaient succédé, dont deux femmes, étaient tous issus du corps de l’administration douanière. En vue de mobiliser les ressources internes, le Président Baré, profondément attaché à la promotion de la femme et convaincu que les femmes étaient plus vertueuses et travailleuses que les hommes, avait fait appel à trois (3) grandes dames compétentes, intègres et méritantes aux trois (3) stratégiques Directions Générales du « Trésor », des « Douanes » et des « Impôts ».

Face à cette situation inédite et à court d’arguments, une bonne frange de l’opposition politique d’alors, opposée à toute mobilisation des ressources internes, y compris en décrétant la désobéissance fiscale (nous espérons que le ministre Massaoudou et Sanoussi Tambari Jackou n’en faisaient pas partie), s’était mise à intoxiquer l’opinion nationale, en diffusant que les régies financières et même l’administration risquaient d’être bloquées en cas de …maternités simultanées des honorables dames (oui, …vous avez bien lu).

Mais faîtes attention, quand vous suggérerez à Massaoudou, entre les mains de qui vous avez mis un Takobi (sabre) tranchant, très tranchant….. de trancher des têtes. Attention ! Le Takobi est certes tranchant mais sur ses …deux côtés. Donc achtung !!!….

Et je crois savoir que pour Massaoudou, le leitmotiv a toujours été « la force des arguments » mais pas les arguments de la force…même tranchants.

A moins que les choses n’aient évolué.