Premier anniversaire de la déclaration du 16 février 2011: Un bilan très positif

16 février 2011 – 16 février 2012. Cela fait un an, jour pour jour que les militantes et militantes de la CDS/Aile Abdou Labo ont, dans une déclaration solennelle et histoire, accordé leur confiance au Président de la République Issoufou Mahamadou alors candidat du PNDS-Tarayya au deuxième tour des élections présidentielles de mars 2011.

Selon Monsieur Kabirou Adamou, président du Comité des Jeunes CDSRahama Aile Labo, le bilan est très positif. En témoigne, dit-il, le sursaut militant de nos partisans qui ont voté pour le candidat PNDS au second tour des Présidentielles. « Il y a eu également une prise de conscience collective des militantes et militantes de la CDS qui ont compris que Mahamane Ousmane fait de la politique non pas pour servir le parti mais pour se servir lui-même. »

En effet a-t-il souligné, l’homme que Sanoussi Jackou, Cheffou Amadou, Algabit et tant d’autres ont abandonné en claquant la porte de la CDS, ne mérite pas la place qui lui avait été confiée car il est loin d’être un rassembleur. Le cas Mahamane Ousmane est unique au Niger et même dans la sous région a indiqué un autre militant du parti vert, déçu de ses revirements spectaculaires.