Première édition du Festival International du Mil (FESTIMIL) : promotion de la production et de la consommation du mil …

La première édition du Festival International du Mil (FESTIMIL) a été officiellement lancée aujourd’hui par la Première Dame Dr Lalla Malika, Issoufou, Présidente de la Fondation Tatali Iyali à l’Académie des Arts Martiaux (ACAM) de Niamey.

Cette édition, placée sous le thème de : « Défis et perspectives de la culture, a pour objectif de promouvoir l’alimentation saine et équilibrée de la famille particulièrement en milieu rural, afin de mieux lutter contre la malnutrition.

Il s’agit donc de faire connaitre l’importance de la culture du mil, de renforcer la concertation et la synergie entre les acteurs de la chaîne de valeur du mil, d’attirer l’attention des investisseurs sur la nécessité de soutenir la production du mil et de mettre en exergue le rôle fondamental du mil dans l’équilibre alimentaire et la lutte contre la faim et la malnutrition.

Lors de la cérémonie grandiose de cette 1ère édition du FESTIMIL, en présence du ministre en change de l’Agriculture et de l’Elevage, M. Albadé Abouba, des membres du gouvernement, du Haut Commissaire à l’initiative N3, du directeur général de l’ICRISAT, des membres de délégations des pays amis et de plusieurs invités, la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, s’est réjouie de l’organisation de la présente cérémonie qui a vocation à donner une place de choix à la production du mil, à lui donner de la visibilité et à le valoriser, avant de remercier, tous ceux qui ont fait le déplacement ; ce qui témoigne de l’intérêt manifeste porté à cette initiative salutaire mais aussi à la nécessité de promouvoir la production et la consommation du mil.

Pour Dr Malika Issoufou « l’événement que nous célébrons aujourd’hui et auquel la Fondation TATTALI IYALI s’associe découle de la volonté fortement exprimée depuis bientôt trois ans par notre pays, à savoir, l’atteinte de l’objectif «Faim zéro» à travers la mise en œuvre de l’Initiative 3 N (les Nigériens Nourissent les Nigériens» qui est l’une des priorités du Programme de Renaissance acte II du Président de la République Son Excellence Issoufou Mahamadou ».













Elle a rappelé que l’engagement des plus hautes autorités a valu au Niger de la visite en août 2018 d’une mission conjointe des plus hauts responsables de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et du Programme Alimentaire Mondiale (PAM), décidés plus que jamais à accompagner le Niger dans son initiative originale. « Vous comprenez bien, dans ce contexte, notre engagement à la présente initiative qui revêt pour nous une importance capitale non seulement pour notre pays, mais aussi pour tous les pays sahéliens qui ont adopté le mil depuis des siècles et qui en ont fait leur alimentation de base. En effet, le mil, cette céréale séculaire au Niger, constitue l’aliment de base produit par nos laborieux agriculteurs et consommé par plus de plus de 80% de notre population. Outre ses avantages du point de vue économique, alimentaire et nutritionnel, le mil constitue une valeur culturelle qu’il faut protéger et promouvoir.

Dr Lalla Malika Issoufou a poursuivi que « Le mil est consommé sous une multitude de formes au Niger. Les produits transformés à base du mil constituent la base alimentaire des ménages ruraux. Les ménages urbains commencent à découvrir dans les épiceries et les magasins d’alimentation, les boulangeries, les restaurants des grands hôtels des produits transformés secs ou prêts à être consommés à base du mil.

C’est le lieu de dire que la première édition du FESTIMIL est une chance pour les Nigériens et la communauté internationale. Cette édition permettra à toutes et à tous de connaitre les extraordinaires vertus du mil surtout sur le plan nutritionnel pour les jeunes, les moins jeunes, les femmes allaitantes et même les malades.

Cette première édition enregistrera aussi des expositions vente des produits à base du mil, des expositions des variétés de mil, des concours culinaires des recettes, des conférences- débats, de la dégustation et un atelier culinaire.

Les aliments à base de mil deviendront les plus disponibles, les plus appréciés par toutes et par tous. La preuve est à la porte de cette enceinte et je vous invite à découvrir les spécialités nigériennes à base du mil ».

Pour sa part, le ministre Albadé Abouba, a indiqué que, depuis l’antiquité, les sociétés africains ont fait du mil leur base alimentaire surtout dans l’espace du Sahel en général et au Niger en particulier. Selon le ministre d’Etat, la production nationale du petit millet est de l’ordre de quatre (4) millions de tonnes par an, ce qui représente environ 75 % des céréales consommées au Niger. Il est transformé et consommé sous diverses formes, en bouillie, pâte, couscous, galettes, etc. Cette importante consommation du mil reste liée aux habitudes alimentaires ancestrales et à des méthodes de préparation traditionnelles, sans en connaître véritablement les vertus et les qualités nutritionnelles de cette céréale rustique et climato-résiliente.

Il a cité des résultats des travaux de recherches démontrant qu’un grain de mil contient environ 10,6% de protéines, 5,1% de lipides, 66,7% d’amidon, 1,3% de fibres brutes et 1,9% d’éléments minéraux. L’apport en vitamines du mil est également appréciable, de l’ordre de 0,22 mg de vitamines A par 100 g de grains.

Le mil apparaît ainsi comme une alternative très précieuse dans le contexte de recherche de sécurité alimentaire et nutritionnelle aggravé par les effets des changements climatiques. Ainsi « en dépit de la faible productivité du mil, qui dépasse difficilement un rendement de 500 kg/ha, la production a été portée à plus de trois millions sept cent quatre vingt dix mille (3 790 000) tonnes sur une superficie d’environ sept (7) millions d’hectares déjà en 2017.

Il faut saluer les inestimables recherches réalisées dans le domaine du mil avec des résultats des plus encourageants. Grâce à ces recherches plusieurs variétés de mil rapides et à fort rendement ont été mises à la disposition des producteurs entre autres variétés le P3 Kollo ; ICRI- Tabi ; le JPO ; le Mil Aristé ; le SOSAT- C88 ; la Variété 221.

Une dégustation des mets à base de mil a agrémenté la cérémonie.

Par Tamtam Info News