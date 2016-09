Première session extraordinaire du Comité Technique et Scientifique Consultatif (CTSC) de la HANEA au titre de l’année 2016 : Plusieurs points inscrits à l’ordre du jour de la session

La présidente de la Haute Autorité Nigérienne à l’Energie Atomique (HANEA), Mme Mindaoudou Souley Zeinabou, a présidé hier matin dans la salle de réunion de son institution, la première session extraordinaire du Comité Technique et Scientifique Consultatif (CTSC) au titre de l’année 2016.

Cette importante rencontre est l’occasion pour les participants de passer en revue plusieurs sujets d’intérêt national. C’est pour cette raison que l’ensemble des personnes et structures membres de ce conseil a été convié à ces assises. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des conseillers du Président de la République et du Premier ministre, des représentants des ministères sectoriels et de plusieurs invités.

Il faut noter que cette session a été aussi rehaussée par la présence du chef de la Division Afrique du Département de Coopération Technique de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), M. Amha Mulugeta, en mission au Niger. C’est pourquoi, dans son discours d’ouverture, Mme Mindaoudou Souley Zeinabou lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour, avant d’informer l’assistance sur l’objet de sa visite au Niger.

»M. Amha Mulugeta est au Niger pour mener des consultations politiques aves les fonctionnaires de haut niveau, et des visites d’institutions nationales dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets du programme de coopération technique, et du renforcement des ressources nationales », a souligné la présidente de la HANEA. »Sa présence au Niger et à cette rencontre lui permettra de rencontrer le plus grand nombre de parties prenantes ».

Poursuivant son intervention, la présidente de la HANEA s’est aussi largement intéressée aux raisons qui ont conduit à la convocation de cette session. Elle a ainsi dit que son institution a mis en place, à travers le Comité Technique et Scientifique Consultatif (CTSC), un processus collaboratif et dynamique, où toutes les structures impliquées dans les activités nucléaires peuvent apporter leurs contributions, défendre leurs projets et autres points de vue technique, en toute transparence et efficacité, et dans l’intérêt du Niger.

Cette première session extraordinaire, ajoute-t-elle, revêt une importance capitale, car elle permet de débattre et de faire des propositions sur plusieurs points dont l’importance et l’urgence exigent qu’ils soient portés à l’attention des membres du CTSC.

C’est ainsi que les participants suivront une présentation sur les activités du Département en Charge de l’OTICE, qui les édifiera sur la détection, par la station PS26 de Torodi, du séisme du 24 août en Italie et du test nucléaire nord-coréen du 9 septembre 2016.

De plus, la rencontre est l’occasion de parler des nouvelles orientations de l’Accord Africain de Coopération Régionale pour la Formation et la Recherche en Science et Technique Nucléaire (AFRA). Cette session est l’occasion aussi pour parler de ce programme de coopération technique de l’AIEA.

La présidente de la Haute Autorité Nigérienne à l’Energie Atomique a indiqué que ce programme est le principal mécanisme à travers lequel des appuis sont fournis, pour développer et maintenir les capacités matérielles et humaines des Etats pour une utilisation sûre, pacifique et sécurisée de la technologie nucléaire. C’est pourquoi les projets nationaux doivent être élaborés suivant la méthodologie dite du cadre logique utilisée par l’AIEA.

Selon Mme Mindaoudou Souley Zeinabou, pour l’agence, tout ceci a pour but d’aider les parties prenantes à bien étudier et à analyser la logique d’un projet, de manière systématique et structurée, en analysant de façon détaillée un certain nombre d’éléments conformément à l’objectif général du projet.

L’objectif de cette méthodologie, c’est de permettre d’instaurer un dialogue entre les membres de l’équipe, d’assurer la qualité et la durabilité du projet ainsi que l’optimisation des résultats.

Au vu de l’importance des attentes, cette session sera mise à contribution pour aider les porteurs des projets du cycle 2018-2019 à finaliser leurs dossiers.

Se prononçant la Conférence Générale de l’AIEA, Mme Mindaoudou Souley Zeinabou a précisé que c’est un moment privilégié pour tous les Etats membres, de se prononcer sur de nombreux sujets d’actualité portés à leur attention par le Conseil des Gouverneurs, le directeur général ou d’autres Etats membres.

Elle a souligné par la suite que cette année 2016 coïncide avec le 60ème anniversaire de l’AIEA placé sous le thème »Atomes pour la paix et le développement ». Ce thème est en liaison avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Ainsi, pendant deux jours, cette session extraordinaire sera l’occasion pour les participants d’évaluer le programme et de faire des propositions sur les enjeux de la 60ème Conférence Générale de l’AIEA, ainsi que sur les opportunités qui s’offrent à notre pays, le Niger, a souligné Mme Mindaoudou Souley Zeinabou.