Première visite officielle du Président Bazoum au Nigéria: La lutte contre l’insécurité et le terrorisme au centre des préoccupations

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Mohamed Bazoum, a consacré hier, lundi 19 avril 2021, sa première visite officielle, à Abuja, en République Fédérale du Nigeria.

Ce déplacement placé sous le signe du raffermissement des relations fraternelles et fructueuses, la lutte contre le terrorisme et la coopération marque une étape importante dans la vie de nos deux Nations.

D’ailleurs, en répondant à la presse nigériane, le Président Mohamed Bazoum a précisé qu’il séjourne à Abuja dans le cadre de sa première visite officielle, soulignant qu’au Niger, le Président nouvellement investi, réserve, de tradition, sa première sortie à l’extérieur, au Nigeria, un pays qui nous ait très cher.





Je suis venu chez mon grand frère pour marquer la qualité de la relation qui unit les deux pays telle qu’elle est dictée par la géographie, l’histoire et la culture. ».

Le Niger et le Nigéria ont en partage 1500 kms de frontières, des relations commerciales très intenses, les mêmes intérêts économiques, et nous avons pour vocation comme Chefs d’Etat à promouvoir ces intérêts. « De surcroît, de façon conjoncturelle, ces dernières années, nous faisons face aux grands défis d’insécurité liés à la prévalence du terrorisme dans le Bassin du Lac Tchad et cela commande que nous renforçons le partage de nos relations ».

Le Niger et le Nigeria sont confrontés aux assauts meurtriers de l’abjecte secte de Boko Haram, qui endeuillent de nombreuses sur les deux frontières.

« Nous allons affronter ce défi, tel qu’il se présente à nous, en renforçant tous les moyens que nous pouvons mutuellement utiliser en vue d’avoir une action efficiente contre le terrorisme. Nous apporterons à ce défi la réponse appropriée à la situation actuelle », a précisé SEM Mohamed Bazoum.

En ce qui concerne les attentes du peuple nigérien et les relations entre le Niger et le Nigeria, SEM Mohamed Bazoum a dit que le peuple nigérien aspire au bien-être social qui est conditionné par la promotion de l’économie. « Nous devons promouvoir l’agriculture, le secteur minier, toutes les infrastructures », nous allons mettre en œuvre le programme économique annoncé dans le cadre du programme de renaissance.

Le Niger et le Nigeria ont une « relation commerciale très développée » et pour cela, les deux pays ont besoin de développer un certain nombre d’infrastructures. Dans ce sens, le Projet de Chemin de fer qui doit relier Maradi à Katsina est de nature à intégrer les économies des deux pays.

Le Niger sera bientôt exportateur de pétrole et, dans ce secteur, les deux pays doivent faire aboutir « un certain nombre de discussions » au mieux des intérêts des deux peuples, a indiqué le Chef de l’Etat. Le Niger et le Nigeria ont intérêt à développer le commerce qui soit mutuellement avantageux, et pour cela, la Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération doit faire des propositions idoines, a-t-il suggéré. A cet effet, il a insisté sur la nécessité pour les deux dirigeants « de donner un coup de pouce encore plus fort » à cette commission de façon à « identifier toutes les actions de nature à faire avancer la coopération entre les deux pays.

Notons que c’est suite à son discours mémorable du 02 avril 2021, lors de sa prestation de serment en tant que Président de la République, où il a placé la lutte contre l’insécurité au cœur de sa gouvernance et les récentes attaques qui ont endeuillé notre peuple notamment à Mainé – Soroa et Gaygorou, le Président Mohamed Bazoum annonce les couleurs d’une lutte implacable contre le terrorisme en consacrant sa première visite officielle à la République Fédérale du Nigéria, berceau de Boko Haram.

Cette visite portant principalement sur les questions sécuritaires entre les deux (2) pays et dans la sous région a été très bien accueillie par son frère le Président Muhamadu Buhari, qui est disposé à mutualiser les efforts et moyens pour sécuriser et protéger nos deux (2) pays et nos deux(2) peuples de la barbarie des terroristes afin de promouvoir la sécurité dans la sous région.

La parfaite identité des points de vue sur la question sécuritaire entre les Présidents Mohamed Bazoum et Muhamadu Buhari, présage un lendemain meilleur s’agissant de la sécurité entre nos deux (2) pays et dans la sous région.

