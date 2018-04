Préparatifs de la 33ème conférence de l’Union Africaine Niger 2019: quatre commissions spécialisées de l’Agence UA-Niger-2019 installées

Créée le 26 Janvier 2016, l’Agence nationale pour l’organisation de la conférence de l’Union Africaine Niger 2019 entre chaque jour un peu plus dans sa phase opérationnelle. Après le lancement de plusieurs activités entrant dans le cadre des préparatifs de cette importante rencontre continentale à laquelle le Président de la République attache du prix, le président du comité d’orientation et de contrôle, le ministre Directeur de cabinet du Président de la République, M Ouhoumoudou Mahamadou a procédé hier à l’auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères à l’installation de quatre commissions spécialisées à savoir la commission protocole, la commission sécurité et protection civile, la commission infrastructures et la commission assainissement et salubrité.

Le ministre Ouhoumoudou Mahamadou qui avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, M Kalla Ankouraou et le Directeur général de l’Agence UA-Niger 2019, M Mohamed Seydil Moctar a félicité les membres des différentes commissions, issus des ministères et structures pour le choix porté sur eux afin de participer à la mission noble d’organiser la tenue de ce grand évènement historique que le Niger va abriter.

La conférence des chefs d’Etat et de gouvernement est le plus grand rendez-vous politique continental, et le Niger s’est vu confier l’organisation de la 33ème session de cette instance en reconnaissance à son leadership démontré et prouvé et celui du Président de la République, a rappelé le président du Comité d’orientation et du contrôle.

Rappelant aussi que le Président de la République s’est engagé devant ses pairs à tenir le pari, M. Ouhoumoudou Mahamadou a indiqué que le Chef de l’Etat entend atteindre entre autres objectifs de renforcer l’action diplomatique et accroitre la visibilité du Niger, permettre aux opérateurs économiques de tirer profit de l’évènement et de renforcer aussi les capacités du Niger en termes d’infrastructures et de savoir-faire à même de lui permettre d’abriter d’autres évènements de portée internationale.

Outre la vitalité diplomatique du Niger qu’elle révèle, l’organisation de la 33ème conférence sera l’opportunité pour lui de se hisser au rang des pays en mesure d’organiser de grands évènements a dit le ministre avant de souligner l’ampleur des défis à relever en termes de préparation et d’organisation.

« Le Niger aura à accueillir plus de 4000 participants dont plus de 50 Chefs d’Etat et de gouvernement et cela dans de conditions optimales de séjour et de travail conformes aux standards internationaux et dans la tradition de l’hospitalité du Niger » a précisé le ministre Directeur de cabinet.

Après avoir énuméré les travaux à réaliser, le président du comité a assuré que le gouvernement a conscience du défi que constitue l’organisation de cette conférence dans le contexte des difficultés multiples tout en étant convaincu de la « nécessité pour le pays de se doter d’infrastructures aux standards internationaux et d’un savoir-faire pouvant lui permettre d’être capable d’organiser des rencontres de haut niveau et de tirer profit de son positionnement géographique ».

M Ouhoumoudou Mahamadou a salué le travail énorme déjà réalisé par l’Agence UA Niger 2019 quelques mois seulement après son installation avant d’indiquer que la mise en place de ces 4 commissions, sur les treize prévues à terme, permettra de réaliser des actions spécifiques conformément au cahier de charge global. Il a rappelé la responsabilité des membres des commissions, maillons essentiels de la réussite de la conférence, qui vont apporter leur expérience et expertise.

Se basant sur les compétences et qualités des membres qui composent les commissions, le président du comité d’orientation s’est dit rassuré que les missions qui lui ont été confiées seront pleinement réalisées « dans le sens des orientations politiques et du cahier des charges de la conférence ».

A vous, à nous, maintenant de donner corps à ce défi. Je sais que vous serez audacieux, imaginatifs, créatifs et que vous ne laisserez pas passer cette opportunité que nous avons de construire ensemble le Niger de demain », a lancé le président du comité d’orientation à l’endroit des membres des commissions tout en les exhortant à faire preuve d’engagement et d’abnégation.