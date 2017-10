Préparatifs de la Table ronde de Paris sur le PDES 2017-2021 : La Ministre du Plan mobilise les partenaires au Développement à Washington

Dans le cadre des préparatifs de la réunion de Paris pour le financement du Plan de Développement Economique et Social du Niger (PDES) pour la période 2017-2021, la Ministre en charge du Plan, Kané Aichatou Boulama a présidé ce matin une réunion à l’ambassade du Niger à Washington.

Cette réunion a regroupé autour de la Ministre, S.E. Halidou Assana, Ambassadeur du Niger à Washington,

M. Theodore Ahlers, facilitateur pour le Side Event à Washington D.C. également, Monsieur Habou Hamidine, SG du Ministere du finance, Madame Rabo Fatchima Amadou, SGA du Ministere des finances, Le Directeur général du trésor, M. Issa Djibo, M. Ali China Kourgueni, DG de l’INS, M. Abdoulaye Garba Modibo, Coordinateur de la CAPEG (Cellule d’analyse rattachée au cabinet du PM), M. Seydou Yayé, DG du Plan, M.Yakoubou Mahaman Sani, DG Programmation du Développement et le DG Economie .

Cette réunion est donc une sorte de partage d’expériences et d’échanges sur le développement du Niger, afin de faire du lobbying ici à Washington au moment où se tiennent les Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods.

Il s’agit pour la Ministre Aicahatou Kané d’intéresser le maximum d’investisseurs afin qu’ils participent à la table ronde de Paris et s’engager pour investir au Niger.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou a des grandes ambitions pour le Niger a–t-elle affirmé et il nous a instruit de mettre en exergue cette ambition.

Le Niger recherche des financements d’un montant de 8500 milliards FCFA pour mener à bien son PDES 2017-2021. Ce financement concerne aussi bien le secteur public, privé ainsi que les ONG.

Tous les secteurs socioéconomiques sont concernés. S’agissant des dividendes démographiques, la Ministre a expliqué que le PDES a prévu la formation de 40 000 matrones afin qu’elles puissent aider les autres dans le cadre du planning familial. Il a été également prévu plusieurs actions pour la mobilisation et l’encadrement des femmes rurales, le développement de l’emploi des jeunes, et d’autres actions prioritaires du Programme de Renaissance II du Président de la République.

La réunion a également débattu de la mobilisation des bilatéraux, des investisseurs privés, etc. En conclusion, la Ministre a demandé aux uns et aux autres d’éviter le passionnel, et de mettre l’accent sur le réalisme et le pragmatisme. Notons que la table ronde de Paris qui se tiendra les 12, 13 et 14 décembre prochains bénéficie de l’appui de la Banque mondiale.

En se déplaçant avec une forte délégation à Washington, la Ministre du Plan espère mobiliser d’autres partenaires au développement.