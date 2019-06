Préparatifs de l’inauguration de l’Hôpital de l’Amitié Niger-Turquie: les équipes du Niger et de la Turquie en conclave!

Le mercredi 13 juin 2019, le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Brigi Rafini, en présence du Ministre de la Santé Publique du Niger, Dr. Idi Illiassou Mainassara, a reçu une délégation turque composée d’une douzaine de personnes, conduite par le Directeur General des Affaires Etrangères au Ministère turc de la Santé, Dr Selami Kilio.

L’audience s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la Turquie au Niger, SE Mustafa Ari Turker. Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs de l’inauguration et le fonctionnement de l’Hôpital de l’Amitié Niger-Turquie. Selon le diplomate turc Mustafa Ari Turker « Nous avons échangé sur certains détails concernant la mise en service de cette infrastructure hospitalière « .

Ainsi, la délégation turque va travailler avec les autorités sanitaires du Niger pendant environ six jours afin de faire les derniers réglages par rapport à l’ouverture de cet hôpital. Le fonctionnement de l’administration, le budget de l’hôpital, la qualité du personnel et les conditions de vie et du travail du personnel qui vont travailler dans ce centre hospitalier de référence.

Avant cette rencontre de la Primature,la délégation turque a eu une séance de travail et d’échanges dans le cadre des préparatifs de l’opérationnalisation de l’Hôpital de l’Amitié Niger-Turquieavec le Ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Mainassara dans la salle de réunion dudit ministère. Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Mainassara a remercié, au nom du gouvernement nigérien, le gouvernement de la Turquie pour son appui dans le domaine de la santé au Niger.

En effet, il a rappelé que beaucoup de Nigériens sont pris en charge dans des hôpitaux de Turquie dans le cadre de la coopération sanitaire. » Des malades que nous ne pouvons pas prendre en charge, sont pris en charge gratuitement en Turquie ». L’objectif principal de cette coopération, a-t-il souligné, est l’amélioration de la santé de la population Nigérienne.

Ainsi, les principaux responsables du ministère de la Santé publique et l’équipe désignée pour accompagner l’équipe turque, vont prendre toutes les dispositions pour la réussite de leur mission et la réussite du programme de l’hôpital de l’Amitié Niger-Turquie, a assuré Dr Idi Illiassou Mainassara. De son côté, Dr Selami Kilic, Directeur Général des Affaires Etrangères du Ministère de la Santé de Turquie s’est réjoui de voir que le ministère de la Santé publique a mis en place l’équipe admi nistrative qui va travailler avec celle de la Turquie à l’Hôpital de l’Amitié Niger-Turquie.

Il a rappelé que les travaux pour rendre opérationnel l’hôpital sont repartis en 3 étapes. En premier lieu, il s’agit des administrateurs de l’hôpital qui vont déterminer le besoin en personnel et le salaire du personnel, déterminer les besoins en médicaments et dispositifs médicaux. Ensuite il y a un groupe de financier pour des éventuelles négociations et déterminer les revenus et dépenses de l’hôpital et enfin un groupe qui va s’occuper de l’hébergement du personnel turc et s’assurer de la coordination entre le personnel de l’hôpital.

Après cette rencontre, les deux équipes des techniciens du Niger et la Turquie se sont transportées dans les locaux de l’Hôpital de l’Amitié Niger-Turquie pour les travaux. Il faut aussi noter que, après la rencontre avec l’équipe technique de Turquie, le Ministre de la Santé Publique, Dr. Idi Illiassou Mainassara a reçu la visite de son collègue Ministre des Affaires Étrangères Espagnol Josep Borrel Fontelles en visite de travail dans notre pays.Les deux personnalités accompagnées de leurs techniciens ont visité la Maternité Issaka Gazobi de Niamey.

Cette visite rentre dans le cadre de soutien et l’accompagnement de la maternité par la coopération espagnole. Pour rappel, l’ensemble des bâtiments de la Maternité Issaka Gazobi ont été réhabilités par le Royaume d’Espagne en 1993. Le Directeur Général de la Maternité Issaka Gazobi, Dr. Boukari Ibrahima profité de cette occasion pour soumettre au Ministre des Affaires Étrangères Espagnol Josep Borrel Fontelles les doléances de la maternité.

Source: LE TEMPS N° 164