Préparatifs Des Éliminatoires De La Coupe Du Monde Qatar 2022 : Le Mena Bat Les Crocodiles Du Nil Par 2 Buts À 1

Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, le Mena du Niger a affronté les Crocodiles du Nil du Soudan, dimanche dernier sur la pelouse du AlMaktoum stadium de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Plus réalistes que leurs adversaires soudanais, les Nigériens se sont imposés à l’issue des 90 minutes de jeu sur le score de 2 buts contre 1.

De sources bien informées, cette rencontre a tenu toutes ses promesses, et le Mena a dominé la partie en réussissant à imposer son rythme de jeu à l’adversaire venu des bords du Nil. Par deux fois, les poulains de Jean Michel Cavali ont fait vibrer les filets soudanais. Deux buts marqués par Amadou Boukari et Moutari Junior Lambo. Les Crocodiles du Nil ont tout de même pu réduire le score mais sans jamais parvenir à égaliser.

Le Niger s’impose donc sur le score de 2 buts à 1 et donne rendez-vous au même adversaire pour un match retour programmé dans les quatre prochains jours. On rappelle que le Mena séjourne depuis vendredi dernier à Dubai où l’équipe prépare sérieusement les rencontres des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 prévu contre le Burkina Faso et Djibouti respectivement les 2 et 6 septembre 2021 à Marrakech et Rabat, le stade Général Seyni Kountché de Niamey étant suspendu. 25 joueurs ont été convoqués par Jean Michel Cavali pour ce rassemblement aux Emirat Arabes Unis.

Par Oumarou Moussa (ONEP)