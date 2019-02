Préparatifs sommet UA 2019 : Environ 100 agents de santé en formation à Niamey…

Quelque 100 agents de santé dont 50 médecins et 50 infirmiers ont entamé ce jeudi à l’hôpital général de référence de Niamey une formation sur la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, gynéco-obstétricales et pédiatriques, et les gestes et techniques de premiers secours dans la perspective du sommet de l’Union Africaine prévu en juillet 2019 à Niamey.

Cette cérémonie a été lancée par le Directeur de Cabinet du Ministère de la santé publique, Monsieur Anar Zakara Ismaril en présence du Secrétaire général de l’Agence UA Niger 2019, le Lieutenant-colonel Mamoudzou Amadou Bondabou, du directeur général du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), Monsieur Abdou Djerma Lawali et des responsables de l’hôpital.

Cette formation vise à outiller les agents de santé qui seront appelés, en cas de nécessité, à assurer la prise en charge des malades lors de la 33ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement qui se tiendra à Niamey en juillet 2019. Elle porte, particulièrement ‘’Ce cours est destiné aux prestataires qui offrent des soins dans divers services d’urgence. Il permet de renforcer les compétences de base en réanimation tant pour les secouristes agissant seul que pour les équipes de secours à l’intérieur et à l’extérieur du milieu hospitalier’’ a déclaré le directeur de cabinet Anar Zakara Ismaril à l’ouverture de la cérémonie.

Il a, à cet effet, appelé les participants à ‘’plus d’assiduité et une participation active’’ tout au long de cette formation, toutes choses qui permettront de renforcer leurs capacités de prise en charge des populations nigériennes.

Pour le Directeur général du FAFPA, Monsieur Abdou Djerma Lawali ‘’le sommet de l’UA constitue un évènement historique pour notre pays, le FAFPA ne peut qu’apporter sa contribution à sa réussite. Cette série de formation se traduira par la création de plus de 4000 emplois permanents pour les jeunes’’.

Auparavant le secrétaire général de l’Agence UA Niger 2019, le Lieutenant–colonel Mamoudou Bondabou a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux participants et remercier le SAMU et le FAFPA pour leur concours à la réalisation de cette session de formation qui fait suite à celles organisées au profit des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie et des agents du protocole.

Les secteurs des médias, des transports, des arts et loisirs et les forces de défense et de sécurité (FDS) seront prochainement concernés par cette série de formations engagée par l’Agence UA Niger 2019, indique-t-on.

Cette session est organisée par l’Agence UA Niger 2019, en collaboration avec le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) et le FAFPA.

Le Niger se prépare à accueillir en juillet prochain quelque 5000 invités dans le cadre du sommet de l’UA centré sur la Zone de Libre échange continentale de l’Afrique (ZLECAF) dont le chef de l’Etat nigérien est le parrain.

Par Agence Nigerienne de Presse