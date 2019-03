Près de 100 milliards de FCFA pour un projet d’interconnexion régionale en électricité

Le gouvernement nigérien a adopté ce vendredi un accord de financement de près de 100 milliards de FCFA pour le projet d’interconnexion en électricité dorsale Nord- Niger, Nigeria et Burkina visant l’approvisionnement en énergie du Niger, apprend-on dans un communiqué du conseil des ministres.

La convention entre le gouvernement et l’Association Internationale de Développement (AID) porte sur un crédit d’un montant équivalent à quatre-vingt-deux millions huit cent mille Euros (82 800 000 €) soit 54,3 milliards de FCFA et d’un don d’un montant équivalent à soixante-huit millions cinq cent mille Droits de Tirage Spéciaux (68 500 000 DTS) soit 55,2 milliards de FCFA. Elle avait été signée le 19 décembre 2018 à Niamey.

Le projet a pour objectif global d’accroitre l’accès à l’électricité et les échanges entre le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso, tout en réduisant le coût de l’approvisionnement en électricité pour le Niger.

Il est prévu dans ce cadre la construction de lignes de transmission, la construction et l’extension des postes et la réhabilitation des centres de distribution entre les 3 pays, la mise en œuvre de plans de gestion environnementale et sociale et de plans d’actions pour la réinstallation ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles pour le marché régional de l’électricité.

Le taux d’accès à l’électricité au Niger est de 12 %.

Par Agence Nigerienne de Presse