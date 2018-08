Présentation des résultats des examens du Baccalauréat session 2018 : 16882 admis sur 58 752 candidats présents

Le directeur du Service des Examens du Baccalauréat, Dr Alhou Bassirou, a animé hier, au rectorat de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, un point de presse. Cette sortie médiatique est consacrée au bilan et à la proclamation officielle des résultats des Examens du Baccalauréat session 2018 qui se sont déroulés du 11 au 26 juillet sur l’étendue du territoire national.



Le directeur de service des Examens du Baccalauréat a d’abord saisi cette occasion pour adresser ses remerciements aux autorités politiques et administratives dont le soutien et l’engagement ont permis la tenue de ces examens dans les conditions matérielles, financières et sécuritaires acceptables. Il a également salué l’engagement du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et exprimé sa gratitude aux autorités rectorales de l’Université Abdou Moumouni de Niamey et aux recteurs des Universités Publiques du Niger.

En effet, souligne le directeur de Service des Examens du Baccalauréat, sur un total de 61 403 candidats inscrits, 58 752 se sont réellement présentés soit 14 010 candidats de plus que la session 2017. Les candidats sont en effet répartis dans 125 jurys dont 42 à Niamey et 83 à l’intérieur du pays. Cette année explique Dr Alhou Bassirou, deux nouveaux jurys ont été créés ; il s’agit de Dan Issa dans la région de Maradi et celui de Tchirozérine dans la région d’Agadez.

Ainsi, poursuit-il, sur 58752 candidats présentés, 16882 sont déclarés admis, toutes séries et spécialités confondues sur l’ensemble du territoire national dont 5 359 filles et 11 516 garçons avec 1116 Mention Assez Bien, 147 Bien et 16 Mention Très Bien. S’agissant du BAC général, 15 696 admis sont selon Dr Alhou Bassirou enregistrés sur 55 942 candidats présents ; 440 admis sur 1516 candidats au BAC Technique et 746 admis sur 1294 candidats au BAC Professionnel.

Le directeur de service des Examens du Baccalauréat a en outre précisé que le taux de réussite aux examens du Baccalauréat de la session 2018 est légèrement supérieur à ceux des années 2016 et 2017 qui sont respectivement de 28,14% et 26,73%.