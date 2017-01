Présentation des vœux du nouvel An : Les membres du gouvernement adressent leurs meilleurs vœux au Premier ministre

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Brigi Rafini, a reçu, hier dans la salle des banquets de la Primature, les vœux du gouvernement. C’était au cours d’une cérémonie sobre qui a enregistré la participation effective de l’ensemble de l’équipe gouvernementale et des membres du cabinet du Premier ministre.

En ce début d’année 2017 et s’adressant au Premier ministre au nom de ses pairs membres du gouvernement, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Mohamed Bazoum, a présenté de vive voix leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur pour lui et son auguste famille.

Le ministre d’Etat a souhaité que 2017 soit une année de succès pour le Chef du gouvernement et pour l’ensemble de l’équipe dont il coordonne l’action en vue de remplir convenablement la mission à lui et à eux confiée par le Président de la République SE Issoufou Mahamadou. M. Mohamed Bazoum de souligner que les membres du gouvernement d’inclusion, d’unité ont tous eu à apprécier les qualités d’homme d’Etat du Premier ministre.

« Nous sommes très heureux d’être à vos côtés pour accomplir cette mission très difficile que vous a confiée le Président de la République et qu’il nous a confiée », a dit le ministre d’Etat, avant de réaffirmer l’engagement de tous les membres du gouvernement pour la réussite de cette mission car, a-t-il ajouté « c’est un pari que nous n’avons pas le droit de ne pas tenir ».

Réagissant à tous ces mots bienveillants et aimables de l’équipe gouvernementale, réunie et soudée autour de lui, le Premier ministre a adressé ses vœux les meilleurs et sincères de santé et de bonheur aux membres du gouvernement et à leurs familles tout en leur souhaitant plein succès dans l’exercice de leur mission exaltante, «mission faite de nombreux défis qu’il nous appartient tous de relever » a-t-il affirmé. Au nombre de ces défis, M. Brigi Rafini a évoqué les agressions et les menaces sécuritaires, les défis économiques et financiers.

« Tous ces défis nous commandent d’être en capacité réelle de consentir tous les sacrifices nécessaires pour mettre notre pays hors de ces contingences » a dit le Chef du gouvernement tout en affirmant avoir constaté que l’équipe actuelle est tout à fait prête et engagée pour relever les défis, mettre en œuvre le programme de Renaissance II et appliquer les consignes et les directives du Président de la République, consistant à consolider les acquis du Programme de renaissance I.

« Telle est la mission » a laissé entendre le Chef du Gouvernement qui s’est dit confiant que tous les membres sont engagés à la réussite de cette mission de mise en œuvre du Programme de Renaissance II.