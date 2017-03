Présidence de la Commission de l’UEMOA : le Niger ne cédera pas

Le Niger ne cédera pas et renoncera jamais à exercer la présidence de la Commission de l’UEMOA », ces propos tranchés d’un officiel nigérien traduits toute la détermination des autorités nigériennes à faire respecter les engagements souverains pris par des Chefs d’Etat lors du dernier sommet de l’organisation commune. Mieux, le Ministre des Affaires Etrangères Ibrahim Yacouba a réaffirmé dans son compte twitter que « La présidence de la Commission de l’UEMOA revient expressément au Niger. C’est un Acte de la Conférence des Chefs d’Etat qui en a décidé ainsi.

Seule la Conférence des Chefs d’Etat de l’UEMOA peut nommer le président de la Commission.

Or celle ci n’a même pas été convoquée ». Que le Sénégal décide de nommer un Commissaire à l’UEMOA pour remplacer le Commissaire sénégalais Hadjibou Soumaré (président en exercice sortant et en fin de mandat) cela est une affaire sénégalo sénégalaise et n’engage en rien l’institution communautaire.

La Présidence de la Commission de l’UEMOA revient de droit au Niger. Il n’ ya aucun doute la dessus, ni aucun compromis.

Les textes de l’UEMOA sont clairs et tranchés et le Niger s’en tiendra uniquement au respect des textes et des engagements pris par les Chefs d’Etat de l’UEMOA. La soi disant crise diplomatique entre le Niger et le Sénégal n’est qu’une vue de l’esprit. Le Niger n’a aucun problème avec le Sénégal ni avec un autre pays. Notre pays est profondément attaché à l’intégration africaine, aux relations fraternelles et amicales et au respect des engagements.

Pour nous, la parole est sacrée et le respect des engagements est encore plus sacré.

Nous avons consenti tous les sacrifices nécessaires, nous avions fait des concessions, accepté même l’inacceptable pour montrer notre bonne volonté de faire progresser les institutions communautaires ; mais s’agissant de la présidence de la Commission de l’UEMOA, cela n’est pas négociable ; le Niger exercera cette présidence comme le lui a conféré la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue en janvier 2016.

Trèves donc des spéculations et autres tergiversations, le Niger ne cédera pas. En effet, depuis 2011 que le problème de rotation à la tête de la commission de l’UEMOA s’est posé, le Niger, privilégiant l’intérêt général a accepté de se sacrifier tout en obtenant l’adoption d’un Acte Additionnel pour trancher définitivement cette question.

Cet Acte Additionnel N° 7 sur la Présidence de la Commission de l’UEMOA adopté et signé le 16 novembre 2011 indique clairement que les fonctions du Président de la Commission de l’UEMOA seront confiées au candidat proposé par la République du Sénégal.

Le candidat désigné exercera un mandat unique de 4 ans couvrant la période 2011-2015. Le principe de rotation à la Présidence de la Commission sera appliqué à l’expiration du mandat visé à l’article premier. Le Niger est le seul Etat membre de l’union habilité à proposer de candidatures pour le poste de Président de la Commission, pour le mandat à suivre. Mieux, la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la Présidence de la Commission de l’UEMOA a réaffirmé solennellement cet engagement en ces termes :

« De désigner le candidat proposé par la République du Sénégal en qualité de Président de la Commission de l’UEMOA pour un mandat unique de 4 ans (2011-2015) « d’appliquer le principe de rotation, à l’expiration dudit mandat » « de retenir d’ores et déjà le Niger comme le seul Etat habilité à proposer de candidatures pour le poste de Président de la Commission, pour le mandat à suivre ».

Et lors de la 19 ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, le 08 janvier 2016, le Communiqué final a indiqué dans toute sa clarté que :

« S’agissant du renouvellement des mandats, les Chefs d’Etat ont décidé de la prorogation de l’ensemble des Commissaires jusqu’au prochain sommet à l’issue duquel, le Niger assurera la présidence de la Commission ».

Les textes sont clairs et limpides, le Niger ne demande que leur application intégrale et surtout le respect des engagements souscrits.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA ont définitivement tranché cette question de la Présidence de la Commission, le Niger prendra cette présidence in sha Allah, dès la prochaine Conférence au Sommet des Chefs d’Etat et Gouvernement.

Toute autre position n’est que spéculation vaine.

Que certains compatriotes complexés et en mal de notoriété cherchent à se donner une certaine virilité à travers des prises de position viles arrêtent donc leurs gesticulations et leur infamie.

Le Niger connait mieux que quiconque ses intérêts. Et les défendra contre vents et marées.