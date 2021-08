Présidence de la république: les inspecteurs généraux d’état limogés

La lutte contre la corruption et les infractions assimilées notamment le détournement des deniers publics, l’enrichissement illicite et l’abus des biens sociaux, en plus d’une volonté politique inébranlable, requiert des structures adaptées et aptes à mener cette lutte sans état d’âme.

Dans un article publié le 27 mai 2021, intitulé opération Ba Sani Ba Sabo, une opération fortement accueillie et encouragée par les citoyens en date du 27 mai 2021, Tamtaminfo, soulignait que l’opération nécessite, pour sa réussite, des réformes en profondeur immédiates s’agissant des organes en charge de cette lutte.

En effet, l’article indiquait la nécessité de réformer l’Inspection Générale d’Etat, clé de voûte de cette opération afin qu’elle puisse incarner la rigueur, l’impartialité et qu’elle puisse être dotée d’un personnel hautement qualifié, compétent et intègre.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, qui veut redynamiser cette opération afin qu’elle atteigne sa vitesse de croisière, fidèle à son engagement d’être intraitable contre ces fléaux a décidé de prendre le taureau par les cornes.

Ainsi, aux termes du décret N°2021 – 681/PRN du 12 août 2021, il a décidé de mettre fin aux fonctions des inspecteurs généraux d’Etat, y compris l’inspecteur général d’Etat en chef.

Certainement dès son retour des vacances, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, Président de la République procédera à des nouvelles nominations des inspecteurs généraux d’Etat qui seront sans nul doute sans état d’âme dans le traitement des dossiers. D’ores et déjà, une semaine a été accordée à chaque inspecteur général d’état pour déposer son rapport en instance, sans oublier également le matériel d’état mis à sa disposition.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web) Tamtam Info News