Présidence de la République: pourquoi Issoufou a chassé son Conseiller Dr Alhousseïni ?

Selon une source d’information digne de foi, Dr Alhousseïni ou vice-président, comme ses camarades du parti aiment à l’appeler, un des Conseillers Spéciaux les plus puissants, s’occupait aussi à d’autres fonctions au service du Président de la République, Chef de l’Etat du Niger, SEM Issoufou Mahamadou, jouait en réalité à un double jeu au cabinet du Président. Ce Dr vice-président était parmi les hommes les plus écoutés de Mahamadou Issoufou, ferait des comptes rendus pareilles de certaines informations confidentielles, voir même capitales, à son président du parti le sieur Bazoum Mohamed.

Si l’on prend par exemple en ce qui concerne le dauphin du Président Issoufou pour les futures élections présidentielles de 2021, Mahamadou Issoufou n’a pas jeté son dévolu sur Bazoum Mohamed ou qui que ça soit au sein du PNDS-Tarayya. Parce que probablement aucun de ces soi-disant barrons du parti n’a pas un poids politique plus que le poids d’un criquet, et qui en plus traînent tous des tonneaux et non des casseroles, comme dirait l’autre, derrière eux.

Parmi les gens-là, il y a un qui a payé deux (2) maisons à un (1) milliard de nos francs ici à Niamey seulement, et que dire de leurs biens à l’extérieur ? Ils en ont presque tous un peu partout à travers le monde : Ils ont des maisons en Amé- rique, en Europe, en Afrique où on peut trouver des maisons appartenant à ces gens-là. Par exemple Abidjan (Côte d’Ivoire), Ouagadougou (Burkina Faso), Cotonou (Bénin), Lomé (Togo), Marrakech (Maroc), etc.…

Comment lui, Issoufou Mahamadou peut-il choisir un dauphin parmi ces genres de personnes ? Voilà quelques raisons pour lesquelles Issoufou ne peut plus faire confiance à son entourage. Pour le cas du Dr Alhousseïni, qui a trahi la confiance que le président Issoufou avait placée en lui s’il a livré des informations de confiance de son patron aux autres.

Normal que le président Issoufou le chasse de son cabinet. Désormais Dr Alhousseïni a été nommé ambassadeur auprès de la République sœur du Ghana. Au revoir les traîtres.