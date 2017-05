Présidentielle 2017: Emmanuel Macron élu avec 65,8% des suffrages (Ipsos)

Selon les estimations fournies par notre partenaire Ipsos, Emmanuel Macron arrive en tête des suffrages avec 65,8% des voix, contre 34,2% pour Marine Le Pen. Suivez en direct tous les événements et les dernières informations de la soirée électorale, les analyses de nos invités et de nos journalistes. Réagissez et commentez avec nous en direct cette élection.

