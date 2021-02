Présidentielle 2ème Tour : La CAP 20-21 Lance La Campagne Du Candidat Mahamane Ousmane À Tillabéri

Le candidat du RDR Tchandji Mahamane Ousmane a lancé, dimanche dernier, sa campagne pour le 2ème tour de l’élection présidentielle du 21 février prochain. A cette occasion, un meeting géant a été organisé à l’arène de lutte traditionnelle de Tillabéri en présence des leaders de partis membres de la CAP 20-21 et alliés qui soutiennent sa candidature. Arrivé 2ème, Mahamane Ousmane bénéficie du soutien d’une trentaine de partis dont le MODEN-FA Lumana, le MPN Kiishin kassa, le PJP Génération Doubara, AMEN- AMIN, etc.

Ils étaient nombreux militants et sympathisants des partis politiques de la CAP 20-21 et alliés de Tillabéri à répondre au rendez-vous de l’arène de lutte traditionnelle. Le Président de RDR Tchandji Mahamane Ousmane candidat à l’élection présidentielle 2ème tour était à la tête d’une forte délégation composée des leaders des partis politiques de la CAP 20-21 et alliés.

Ainsi, après la fatiya prononcée, les différents leaders des partis politiques CAP 20-21 et alliés entre autres Salou Djibo de Génération Doubara, Hama Amadou de Lumana, Amadou Boubacar Cissé de Tabbat ou encore Ladan Tchiana de Amen-Amin, Ibrahim Yacouba de Kishin-Kassa, Mme Bayard de RACINN et plusieurs leaders étaient sur le podium pour féliciter et saluer les militants et sympathisants pour la forte mobilisation, preuve de l’attachement de ces derniers aux idéaux de leurs partis mais aussi de leur engagement à accompagner la CAP 20-21 jusqu’a la victoire. Ces intervenants ont retracé les qualités de leur candidat Mahamane Ousmane avant de se pencher sur le programme politique de ce dernier marqué, ont-ils précisé, par plusieurs défis à relever qui se résument à la question sécuritaire, l’éducation, la santé, l’eau, l’élevage et l’agriculture, l’emploi des jeunes, la promotion de la femme pour ne citer que ceux-là.

Il faut noter que la question de la sécurité dans la région de Tillabéri, aujourd’hui, on ne peut plus préoccupante a été largement développée par tous les intervenants qui, au finish, ont invité les militants à sortir massivement le jour du scrutin le 21 février pour exercer leur devoir civique en faveur de leur candidat Mahamane Ousmane. L’ambiance était bon enfant, les différentes troupes culturelles de la place ont par leurs prestations galvanisé les militants de la CAP 20-21 à se mobiliser le 21 février pour ainsi atteindre l’objectif recherché.

Dans son discours pour la circonstance, le candidat Mahamane Ousmane a laissé entendre que le choix de Tillabéri pour lancer la campagne pour la présidentielle 2ème tour est d’abord de remercier les militants pour la marque de confiance dont ils ont fait montre lors des élections précédentes mais également, a ajouté le président de RDR Tchandji, pour faire part tout comme à la population de Diffa, de Tahoua de «notre ferme volonté de juguler l’insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes car il y va de l’intérêt de notre nation». A cet effet, le candidat Mahamane Ousmane a demandé aux militants de se mobiliser encore davantage pour créer les conditions de la mise en œuvre du programme qu’il propose au peuple nigérien et qui vise l’avènement d’un Niger de paix, d’unité, de développement partagé et de progrès pour tous.

Ce programme est centré sur 7 grands axes prioritaires a rappelé Mahamane Ousmane. Il s’agit de l’eau, de l’éducation dans tous ses volets depuis le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur et l’innovation, la recherche, de l’emploi qui est la question phare, de l’énergie, de l’environnement, de l’équipement et l’équité. Les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques contenues dans le volet équité de son programme seront les principaux repères dans la mise en œuvre de sa vision pour le Niger. «La présence massive des militants au meeting de lancement de la campagne traduit la ferme volonté des uns et des autres de sauver le Niger», a conclu le candidat Mahamane Ousmane.

Par Zakari Mamane ONEP/Tillabéri