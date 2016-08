Présidentielle au Gabon : l’Union européenne appelle à tout faire pour « assurer la transparence »

À deux jours du seul et unique tour de l’élection présidentielle du 27 août, Mariya Gabriel, la cheffe de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne a appelé « tous les acteurs concernés » à « assurer la transparence nécessaire pour le bon déroulement du scrutin ».

« La confiance dans la crédibilité et dans l’exactitude des résultats d’une élection est grandement renforcée lorsque le processus de compilation et publication des résultats est conduit avec transparence et rapidité »,souligne Mariya Gabriel dans un communiqué transmis dans la soirée du mercredi 24 août.

Après un entretien à la Commission nationale électorale autonome et permanente (Cenap), la Bulgare a également plaidé pour que l’Institution électorale, dirigée par le magistrat René Aboghe Ella, fournisse au public « des données détaillées » sur le vote par procuration. « Une mesure de transparence qui pourrait renforcer la confiance dans le processus de vote », avance Mariya Gabriel.

Garantir « l’accès à l’information, y compris par Internet »

La diplomate européenne a également insisté sur la nécessité de garantir « l’accès à l’information avant, pendant et après le scrutin, y compris par Internet ». La commission électorale gabonaise ne disposant pas de site internet, Mariya Gabriel a salué les « assurances » fournies par le ministre de l’Intérieur sur le sujet, sans donner davantage de précision.

Depuis la fin du mois de juillet, l’Union européenne a déployé au Gabon une soixantaine d’observateurs, dont six députés européens, emmenés par l’Allemand Jo Leinen. Une mission organisée « à l’invitation du gouvernement gabonais », avait alors précisé Bruxelles.