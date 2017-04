PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE: UN DUEL ENTRE EMMANUEL MACRON ET MARINE LE PEN AU DEUXIÈME TOUR

Après des semaines de campagne, c’est le grand jour : 47 millions de Français ont fait leur choix lors du premier tour de l’élection présidentielle.

L’essentiel de l’information :

Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour

Les résultats sont tombés sous le coup de 20h : le deuxième tour de l’élection se jouera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon TF1, les deux candidats sont à égalité avec 23% des voix. La chaîne privée donne Mélenchon et Fillon à égalité avec 19%. Le socialiste Benoît Hamon récolte 7% des voix. France 2 crédite le candidat d’En Marche à 23,7% contre 21,7% à la présidente du Front National. Suivent Jean-Luc Mélenchon (19,5%), François Fillon (19,5% lui aussi) et Benoît Hamon à 6,2%.

Benoît Hamon et François Fillon appellent à voter Emmanuel Macron Dans un discours prononcé peu après l’annonce des résultats, Benoît Hamon, candidat socialiste, invite les électeurs à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. François Fillon a donné la même consigne de vote aux alentours de 20h40.