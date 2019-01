Présidentielles 2021 : des candidats comme s’il en pleuvait…

Désormais il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne nous annoncent un nouveau candidat pour la présidentielle de 2021.

En plus de Hama Amadou qui a décidé et ordonné aux militants de Lumana de braver l’article 8 du code électoral, s’en est suivi Mahamane Ousmane lors de la signature de l’alliance Mnrd Hankouri et ARD tchangi. Récemment c’est Ibrahim Yacoubou qui vient de faire savoir qu’il est candidat pour 2021.

En attendant d’autres annonces comme par exemple celle ABC amadou Boubacar cissé qui est aussi de l’opposition, ou de Mahamane Hamissou » mi opposant mi majorité » , il y’a lieu de s’interroger sur le pourquoi nos patrons des partis politiques sont pressés à faire ses annonces.

En agissant ainsi, tous ces leaders font semblant d’ignorer la règle et foulent du pied les voies normales de désignation des candidats aux échéances électorales. Tous savent qu’il faudrait une instance qu’est le congrès pour valider des candidatures, en agissant ainsi, ils sont en train de couper l’herbe sous les pieds à d’éventuels challengers.

Dans tous les cas, cette attitude des présidents des partis politiques n’est pas fortuite, de quoi ont-ils peurs ? Ceux qui ont annoncé leurs candidatures ont outrepassé les congrès mais sont en contradiction pour certains avec leurs déclarations car la plupart ont dit à qui veut les entendre qu’ils n’iront pas aux élections de 2021 avec la CENI dans sa configuration actuelle.

Alors que comprendre de cette attitude ?

Ou les partis politiques tentent de monter juste les enchères ou ils ne se disent pas la vérité entre eux-mêmes.

Les nigériens se doivent de tirer leurs propres con clusions.

Source: LA FLAMME N° 92