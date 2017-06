Priorisation de la scolarisation des filles : quel impact intergénérationnel au Niger ?

Avec une population estimée aujourd’hui à 20 millions d’habitants, le Niger est le pays dont la croissance démographique est la plus rapide au monde. Depuis les années 2000, c’est en moyenne de 500 000 personnes que la population nigérienne augmente chaque année. Il est fort à parier que la croissance démographique du pays va poursuivre son accélération dans les années à venir. Selon les enquêtes démographiques et de santé (EDS), le taux d’accroissement de la population, fortement tributaire de la fécondité, est passé de 3,3% à 3,9%.

Ce résultat prouve à lui seul et à suffisance toutes les difficultés d’efficacité qu’éprouvent les multiples actions visant un ralentissement de l’accroissement démographique notamment le renforcement de la scolarisation des filles. Ces statistiques font ainsi s’éloigner davantage les horizons d’un hypothétique dividende démographique.

Dans le sens de ralentir le rythme démographique, la quasi-totalité des acteurs ont choisi d’intervenir expressément sur la gente féminine. Dans une société fortement patriarcale, un tel choix s’avère risqué. Environ 85% des chefs de ménages au Niger, c’est-à-dire ceux qui détiennent l’autorité familiale sont de sexe masculin (EDS 2012). Le principal écueil des interventions visant uniquement le sexe féminin au Niger est vraisemblablement la mise en marge des hommes dans le contexte décrit. Il faut néanmoins préciser qu’il existe quelques actions à l’intention des hommes dont la plus célèbre tant dans la communication que dans le résultat semble être l’école des maris initié au Niger en 2007.

Une des voies royales pour freiner la croissance démographique est l’éducation. De nombreuses études (voir A. Danni, 2011. Exploitation des informations liées à l’éducation dans les enquêtes ménages standards et mise en place d’un module de formation. ENSAE-Pôle de Dakar, Dakar, P 57-61) conduites dans nos pays ont montré que le nombre d’années d’étude influe positivement sur l’âge de la femme au premier accouchement. Autrement, plus son niveau d’instruction est élevée, plus elle retarde sa vie procréative et le moindre sera l’effectif de ses enfants.

C’est cette logique qui en principe devrait motiver les actions de plus en plus multiples et variées de ceux qui interviennent pour améliorer la scolarisation des filles. Malheureusement, la plupart des acteurs fondent leurs interventions sur l’écart d’avec les garçons dans un pays où le déficit de scolarisation est transversalement criard. À un problème global, il faut nécessairement apporter une solution globale au risque de simplement déplacer le problème. À titre comparatif, selon les statistiques de 2016 du PNUD, la durée attendue de scolarisation pour les enfants nigériens d’âge scolaire est de 5.4 ans alors que des pays comme le Burkina Faso, le Mali ou le Bénin comptent respectivement 7.7 ans, 8.4 ans et 10.7 ans (le Bénin fait le double du Niger, c’est peut-être là l’explication des agissements si différents des deux Parlements, mais revenons à notre sujet).

Un objectif formulé de façon aussi relative pousse à la limite à penser que certains acteurs peuvent se satisfaire de taux de scolarisation bas mais identiques pour les deux sexes que du même niveau pour un sexe et l’autre plus important. Il y a clairement à ce niveau un défaut de cohérence et une situation sous optimale (au sens paretien notamment). Certains analystes n’hésitent pas ainsi à porter de sévères critiques à ces types d’interventions et soulèvent le risque potentiel qu’elles représentent aux habitudes et à la cohésion familiale. On peut également craindre qu’elles ne conduisent à un découragement à la scolarisation des garçons dans un contexte d’extrême pauvreté où scolariser une fille du ménage pourrait substantiellement être récompensé et tout de suite. Le cas échéant, comme démontré plus bas, ces politiques de scolarisation pro filles auront engendré des coûts plus importants.

L’enquête démographique et de santé est l’une des enquêtes les plus complètes et représentatives conduites dans les pays en développement tant en Afrique que sur les autres continents. C’est une enquête à phases conduite en principe tous les cinq ans. Le Niger a connu quatre phases dont la dernière en 2012 a concerné un peu moins de 11000 ménages (les données sont accessibles à l’adresse www.dhsprogram.com ).

L’analyse des résultats de cette enquête montre que, dans les ménages dirigés par un homme, 28.85% des enfants de 6 à 25 ans ont déjà eu à fréquenter l’école pendant en moyenne 6.21 ans (soit la première année du collège ou 6e). Dans les ménages où une femme est cheffe, c’est 18.15% des enfants qui sont allés à l’école pendant en moyenne 4.89 ans (soit la 5e année du primaire ou CM1). En clair, dans un ménage dirigé par un homme (comme c’est le cas plus de huit fois sur dix), les enfants vont en plus grand nombre à l’école et pendant plus longtemps. Comment alors comprendre une relégation de la scolarisation des garçons au second plan ?

Laissons de côté la priorisation de fait des hommes dans les décisions au niveau des ménages et analysons l’influence de l’instruction du père et de la mère sur la scolarisation des enfants. L’idée est de voir laquelle de l’instruction du père ou de la mère influence davantage la vie scolaire de leurs enfants. C’est donc une analyse sur uniquement les postérités et leurs parents biologiques qui est faite.

Les résultats font ressortir que 65.96% des enfants dont le père est allé à l’école mais pas la mère ont eux aussi fréquenté l’école avec une durée moyenne de scolarisation de 3.59 ans. La proportion est de 65.57% pendant en moyenne 3.56 ans lorsque c’est la mère qui a fréquenté l’école mais pas le père. Les enfants dont les deux parents sont allés à l’école fréquentent l’école pour 84.68% avec une durée moyenne de 4.22 ans. Si aucun des parents n’est allé à l’école, seulement 41.65% des enfants vont à l’école pendant en moyenne 3.38 ans. Même si à ce niveau la différence est très faible suivant que l’un des deux parents est instruit mais pas l’autre, ces résultats réfutent tout de même toute priorisation d’un des sexes dans les politiques de scolarisation, a fortiori pas les filles.

En somme, ces résultats qui ne nécessitent guère de commentaires montrent la nécessité de répartir équitablement les efforts entre filles et garçons pour une scolarisation dynamiquement performante. Avec un effet d’entrainement (de l’éducation des parents sur celle de leurs enfants) en faveur des hommes, l’on peut avec certitude conclure que pour assurer une meilleure scolarisation des filles et fils de demain, il faut nécessairement investir davantage dans l’éducation des garçons aujourd’hui. À l’état actuel des choses, nous ne pouvons en aucun cas faire économie d’une vision sur le moyen et long terme. Levons alors la tête et arrêtons de déambuler, ce qui marche ailleurs ne marche pas systématiquement ici.