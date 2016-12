Prix Mandela, édition 2016 : Le Président Issoufou Mahamadou remporte le  »Prix Mandela de la Sécurité’

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou, vient d’être distingué par le Jury de l’édition 2016 du Prix Mandela. En effet, au terme de sa délibération, le Comité d’organisation du prix Mandela a décerné, à juste titre, le «Prix Mandela de la Sécurité» au Président Issoufou Mahamadou.

Cette distinction, explique clairement le jury, a été décernée au Président Issoufou Mahamadou «pour sa politique ferme en matière de sécurité nationale et son leadership régional en matière sécurité pour combattre le terrorisme-djihadiste et le trafic de drogue dans le Sahel et l’espace du Lac Tchad».

(Nous y reviendrons).