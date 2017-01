‘’Prix Thomas Sankara pour la Renaissance Africaine’’, une arnaque de trop

Décidément les escrocs internationaux ont pignon sur rue à Niamey. Après qu’un mystérieux cabinet sorti de nulle part, veut organiser un gala pour extorquer des fonds à nos entreprises, voilà qu’un obscur et lugubre ’Centre Biya pour la paix’’ vient de décerner le ‘’Prix Thomas Sankara pour la Renaissance Africaine’’ au Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou.

Selon le quotidien national Le Sahel, le prestigieux ‘’Prix Thomas Sankara pour la Renaissance Africaine’’ a été décerné au Président de la République par le‘ ’Centre Biya pour la paix’’, ainsi que le certificat d’honneur dudit Centre. Comme le précise le ‘’Centre Biya pour la paix’’, le ‘’Prix Thomas Sankara pour la Renaissance Africaine’’ fait du Président Issoufou Mahamadou le Lion d’Or de la ‘’Meilleure action de solidarité contre le terrorisme à travers la coalition des forces armées africaines contre Boko Haram ».

C’est bon que l’abnégation et la détermination du Président Issoufou à anéantir Boko Haram et le terrorisme au Sahel soient reconnus et magnifiés par la communauté internationale, mais ce qui est déplorable, c’est la porte entrouverte aux escrocs de tous poils, spécialisés en « fondation ou centre de telle ou telle personnalité de venir soutirer l’argent fala au Niger.

Ces gens, n’ayons pas peur des mots sont des escrocs.

Il n’y a pas de ’Prix Thomas Sankara pour la Renaissance Africaine » et le fameux ’Centre Biya pour la paix’’ est une création sordide d’un journaliste free lance camerounais, un certain Wilson, pour se faire un peu des sous sur le dos des Etats pas très regardant sur la qualité de ceux qui donnent la distinction.

Pour tromper la vigilance des services de la Présidence de la République, le Prix du Lion d’Or et le Certificat d’honneur ont été remis au Chef de l’Etat avec les compliments du Président de la République du Cameroun, Paul Biya. Nous avons vérifié revérifié, le ‘’Centre Biya pour la paix’’ n’existe pas, c’est une pure invention pour servir une cause bien déterminée.

Donc un centre fantôme ne peut qu’enfanter un prix fantôme.

Il appartient aux services de la Présidence de la République d’être beaucoup plus exigeants et rigoureux. La Présidence de la République est sacrée et la personnalité du Chef de l’Etat l’est aussi, il n’appartient pas à n’importe quel quidam, en quête de l’argent facile de venir proposer ses services pour associer le nom du Président de la République à des évènements mafieux.

Le Président de la République Issoufou Mahamadou, mérite mieux des gens en qui il a placé toute sa confiance. La Renaissance culturelle qu’il prône depuis son élection à la magistrature suprême exige l’avènement des collaborateurs avertis, conscients, responsables et qui se battent avec des idées et méthodes innovantes pour crédibiliser davantage notre pays.