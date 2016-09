Prochain remaniement ministériel: à quelle sauce le président Issoufou va-t-il manger sa nouvelle majorité?

Qui va être remercié ? Qui va être reconduit, quelle sera la taille du prochain gouvernement et quand sera-t-il mis en place? Seule certitude, le président Issoufou Mahamadou reste seul maître du jeu et tient tout le monde.

Quel qu’en soit ce qu’on l’appellera, Gouvernement d’Union Nationale, gouvernement de large ouverture ou gouvernement de réconciliation nationale, la prochaine équipe gouvernementale qui devrait définitivement consacrer l’arrivée du Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD-NASSARA) au sein de la mouvance présidentielle s’apparente à une situation compliquée pour le président Mahamadou Issoufou. Il faudra peut-être « une césarienne » pour faire accoucher de ce bébé qui tarde à dévoiler son visage..

Le président Issoufou, doit d’abord satisfaire le Parti qui l’a fait roi, le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarraya), sorti largement vainqueur des élections générales. Il doit ensuite rassurer la cinquantaine de formations politiques qui avaient soutenu sa candidature au premier et second tour des élections présidentielles. En fin, il faudra consacrer une place de choix au nouveau venu (le MNDS-Nassara), une place à la hauteur de son poids sur l’échiquier politique national et qui répond aux attentes de ces militants et sympathisants qui se demandent toujours si le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Le premier Ministre Brigi Rafini, sera-t-il maintenu à sa place? Sera-t-il remplacé par M. Bazoum Mohamed, président du PNSD-Tarraya, histoire de préparer la relève? Une chose est sure: le chef de l’état gardera la main sur les postes clés de son administration , Intérieur ( avec ou sans Bazoum ), Défense Nationale( Hassoumi Massaoudou), Justice, Economie et Finances.

Le président du Mouvement Patriotique pour la République (MPR Jamhuriya) Abouba Albadé, qui a joué un rôle très important dans la survie du régime Issoufou il y a 3 ans doit normalement être reconduit au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. De même que le ministre des Affaires étrangères M. Ibrahim Yacouba leader du Mouvement Patriotique Nigérien (MPN »Kiishin Kassa).

Le chef de l’état a en effet besoin d’un homme jeune, dynamique et infatigable à la diplomatie pour tenir le rythme des longs et fatigants voyages, surtout au moment ou le Niger s’est résolument engagé à élargir sa carte diplomatique.

Ensuite, le président Issoufou devrait trouver la formule magique pour réduire la taille de son gouvernement jugé à juste titre pléthorique par l’opinion nationale et internationale. Sans le MNSD-Nassara, le gouvernement compte quarante trois (43) membres? Comment le ramener à une trentaine personnalités avec l’arrivée du grand baobab? Il n’y a pas de problèmes sans solutions dit-on. Mais en attendant, l’attente commence à être très longue et la classe politique commence à s’impatienter. A quelle » sauce » le président Issoufou va-t-il « manger » sa nouvelle majorité?