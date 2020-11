Proclamation Des Résultats De L’élection Présidentielle Au Burkina Faso : Le Chef De L’Etat Salue La Maturité Politique Du Peuple Burkinabè

Share on Twitter

Suite à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, consacrant la réélection de SE. Roch Marc Christian Kaboré, le Président de la République, Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou, a dans un message adressé au président du Faso, salué la maturité politique du peuple burkinabè et l’approfondissement du processus démocratique dans notre sous région. Le message est libellé ainsi qu’il suit :

«Les institutions compétentes burkinabè viennent d’annoncer les résultats de l’élection présidentielle qui s’est tenue le 22 novembre 2020 dans votre pays et qui confirment votre victoire éclatante avec un score emblématique de 57,87%.

Ce choix du peuple burkinabè est la manifestation de son adhésion à votre programme de gouvernance et vos initiatives si appréciées par vos compatriotes. C’est une réponse éloquente du peuple burkinabè et un encouragement à la poursuite de votre engagement pour le développement et le progrès de votre pays.

Je voudrais à travers, Votre Excellence, féliciter le peuple burkinabè pour sa maturité politique, ainsi que les institutions et les acteurs de l’espace politique de votre pays, qui ont su créer les conditions de la préparation, de l’organisation et du déroulement de cette consultation dans des conditions saluées par tous les observateurs, en dépit de la persistance des préoccupations sécuritaires.

Pays voisin et frère du Burkina Faso, avec il partage plus des frontières, des peuples et des préoccupations communes, le Niger se réjouit de cette évolution importante dans l’approfondissement du processus démocratique dans notre sous région.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et Cher Frère, l’assurance de ma haute considération»

Source: ONEP