Professeur Ousseina ALIDOU, élue Vice-présidente du Conseil d’Administration de la plus grande et prestigieuse Association des études Africaines…

Professeur Ousseina ALIDOU a été élue Vice-présidente du Conseil d’Administration de la plus grande et prestigieuse Association des études Africaines (+2000 membres Chercheurs et Spécialistes) sans compétition car les autres ont retiré leurs candidatures dès que les Collègues ont proposé sa candidature.

C’est une très grande pour le Niger et une très grande fierté pour la communauté universitaire. En effet, selon sa sœur jumelle, l’ancienne Ambassadeur du Niger aux USA, Pr Hassana Alidou, « cette élection prouve que l’université Abdou Moumouni avait produit des Éminents chercheurs dont les travaux sont utilisés à travers le monde ».

Aussi a-t-elle mis à profit cette célébration pour indiquer que « les femmes chercheurs nigériennes sont respectées à travers le monde lorsque leurs travaux sont accessibles aux autres chercheurs et spécialistes des questions africaines et autres thématiques car la science n’a plus de couleur et elle ne discrimine pas contre les filles et les femmes. Donc mes sœurs redoublons nos efforts et soyons solidaires ».

Le Professeur Ousseina D. Alidou est professeur de linguistique et d’études de genre. Elle enseigne au Département des langues et littératures africaines, moyen-orientales et sud-asiatiques et de littérature comparée à l’Université Rutgers, au Nouveau-Brunswick. Elle est affiliée à la Faculté des études supérieures du Département d’anthropologie et du Département des études sur les femmes, le genre et la sexualité.

Elle a dirigé le Centre d’études africaines de l’Université Rutgers (2009-printemps2015); Elle a enseigné dans plusieurs universités américaines (Université de l’Illinois à Urbana Champaign; Ohio State University; Ohio University; Cleveland State) et a été professeur invité à l’Université de Hambourg en Allemagne et à l’Université de Lunebourg (Allemagne); Université Abdou Moumouni (République du Niger); Université de Winneba (Ghana); Elle est également (et continue d’être) conseillère principale du corps professoral de l’UNESCO BREDA pour la conception du programme de formation au genre et au leadership transformateur de l’UNESCO-Rutgers University pour les universités africaines et les organisations de la société civile.

Les recherches du professeur Alidou se concentrent sur le rôle des femmes dans les sociétés africaines musulmanes; discours genrés sur la citoyenneté et les droits; genre, éducation, politique et leadership.

Elle est l’auteure de Muslim Women in Postcolonial Kenya: Leadership, Representation, Political and Social Change (Madison: University of Wisconsin Press, 2013); Engaging Modernity: Muslim Women and the Politics of Agency in Postcolonial Niger (Madison: University of Wisconsin Press, 2005, finaliste Aidoo-Schneider Book Prize of Women’s Caucus of the Association of African Studies); co-édité Writing through the Visual and Virtual: Inscribing Language, Literature, and Culture in Francophone Africa and the Caribbean avec Renée Larrier (Kentucky: (After the Empire:

The Francophone World and Postcolonial France) Lexington Book, 2015); Reconstruction post-conflit en Afrique avec Ahmed Sikainga (Trenton: Africa World Press, 2006) et A Thousand Flowers: Social Struggles Against Structural Adjustment in African Universities, co-édité avec Silvia Federici et George Caffentzis (Trenton, NJ: Africa World Press, 2000). De plus, elle a publié plus de 50 chapitres de livres et articles qui paraissent dans Research in African Literatures, Sprache und Geschichte in Afrika (SUGIA); Littérature comparée; et études comparatives de l’Asie du Sud, de l’Afrique et du Moyen-Orient; et l’Afrique aujourd’hui.

Le professeur Alidou est récipiendaire de plusieurs bourses nationales et internationales de recherche et de service, notamment: Obafemi Awolowo Center for Gender and Social Policy Studies Distinguished Visiting Scholar Service Award (2015); Bourse de recherche Carnegie African Diaspora (2015); Prix Newark Women-in-the-Media Distinguished Service (2015);

Prix Warren I. Susman pour l’excellence en enseignement de l’Université Rutgers 2011; Prix Distinguished Alumni de l’Africa America Institute (2010); Bourse de la Fondation Ford pour les droits de l’homme et la justice sociale (2005); Prix d’excellence universitaire du conseil d’administration de l’Université Rutgers (2005); Université de Hambourg, Allemagne, bourse de professeur invité, Département de linguistique et d’études africaines et Faculté des études supérieures en éducation interculturelle (2003); et Faculté de troisième cycle en études culturelles postcoloniales de l’Université de Lueneburg, prix de bourse de rédaction pour chercheurs invités (2002).

C’est donc, une sommité de la communauté universitaire qui a été récompensée pour sa compétence et son engagement pour le travail bien fait. C’est pourquoi, le Pr Hassana Alidou a « saisi cette opportunité pour faire une plaidoirie en faveur de notre université Abdou Moumouni afin qu’elle reste une université d’excellence avec des ressources conséquentes pour la mise en œuvre des programmes de formation et recherche de qualité ainsi que la liberté académique.

Je plaide aussi pour la scolarisation des filles ainsi que la valorisation des femmes chercheurs et les produits de leurs efforts. Avec la grâce de Dieu tout est possible».

Par Tamtam Info News