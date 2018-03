Promotion de la femme au Niger : des avancées significatives

Notre pays a célébré le hier à l’instar de la communauté internationale, le 8 mars, consacrée comme une journée de la femme. Cette journée rappelle en effet les luttes menées pour les droits des femmes ainsi que de meilleures conditions de travail. Cette tradition s’est perpétrée dans tous les pays du fait que le 8 mars a été érigée par les Nations Unies en une Journée Internationale de la femme. Cette année en tout cas, à travers le thème général retenu, les femmes pensent que « l’heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ».

Celles du Niger célèbrent naturellement la journée du 8 mars dans cet esprit à travers plusieurs activités. Il est également important de relever une grande prise de conscience par les femmes nigériennes organisées en ong, association, groupement, fédération… pour améliorer leur statut. Tout comme les avancées importantes enregistrées dans notre pays en matière de promotion de la femme.

Là où les femmes nigériennes ont commencé à avoir de l’espoir, c’est relativement à la loi sur le quota. Une loi célèbre au Niger qui a vu beaucoup de femmes sortir du néant pour accéder à des grands postes de responsabilité. Mais force est de reconnaitre que depuis quelques temps, la loi sur le quota est critiquée par les femmes elles mêmes. Les raisons évoquées sont diverses. La Nigérienne pense qu’aujourd’hui, qu’il est l’heure tout simplement d’aller vers la parité, surtout que les femmes représentent 52% de la population nigérienne.

Pour la Ministre de la Promotion de la Femme, « parmi les opportunités favorisant la réalisation de l’égalité homme/femme, nous pouvons relever la ferme volonté des autorités de la 7ème République qui se matérialise par l’adoption de plusieurs textes en faveur des Femmes et jeunes filles.

Il s’agit entre autres de la Politique Nationale de Genre révisée en 2017 et de son plan d’action ; l’adoption du décret portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ; la création de l’Observatoire National pour la Promotion du Genre; l’élaboration d’une stratégie de l’Autonomisation Economique des Femmes visant à : « Promouvoir l’Autonomisation Economique des Femmes du Niger pour le développement et la consolidation d’une culture d’activités génératrices des revenus et d’entrepreneuriat en vue de contribuer à l’égalité et l’équité en droit et en chance entre les hommes et les femmes » et l’élaboration d’une stratégie de lutte contre les Violences Basées sur le Genre.

La ministre ajoute que « tous ces textes concourent à la réalisation de l’équité de genre et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, car ceci constitue un des préalables pour le développement durable de notre pays qui demeure la priorité du Programme de Renaissance Acte II du Président de la République, Chef de l’Etat, SON EXCELLENCE MONSIEUR ISSOUFOU MAHAMADOU ».

Il faut aussi noter que l’Etat et ses partenaires ont mené plusieurs actions en vue d’améliorer la situation socio- économique de la femme nigérienne.

Cependant, elle reconnait que « malgré toutes ces avancées, beaucoup reste à faire pour garantir un développement durable.

C’est pourquoi affirme-t-elle, mon département ministériel, avec l’appui de ses partenaires, va davantage renforcer les actions de plaidoyer en vue de faire face aux situations de dépendance des femmes et assurer l’équité de genre en mettant un accent particulier sur les couches les plus vulnérables notamment celles vivant en milieu rural.

En effet, la promotion de l’équité de genre et la démarginalisation des femmes sont aujourd’hui des principes acceptés comme étant essentiels pour le développement.

Ainsi, pour marquer cette Journée historique, il est prévu un lancement suivi de plusieurs activités dont une conférence débat sur le thème « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité Homme/Femme et à l’autonomisation des Femmes et des Filles vivant en milieu rural ».

A Maradi, cette journée a permis au conseiller économique du Gouverneur, M. Idi Ibrahim de mesurer les progrès réalisés, d’envisager des réformes et de saluer les exploits des femmes qui, par leur courage et leur ténacité, ont joué un rôle important dans l’histoire du monde en général et la défense des droits des femmes en particulier. Pour ce qui est des avancées enregistrées en matière de promotion de la femme, M. Idi Ibrahim a rappelé l’adoption par notre pays de la convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, la CDE, la loi sur le quota, la politique national du genre et autres dispositifs constitutionnels qui prônent l’égalité de genre et l’égalité des sexes en droit. Nonobstant ces progrès, il relève que beaucoup de lacunes subsistent encore.

La directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, Mme Adam Jariram a indiqué que le thème retenu cette année cadre parfaitement avec la mission du Ministère relative aux questions d’égalité en matière de droits et d’autonomisation de la femme. Pour elle, notre pays a entrepris plusieurs réformes pour l’atteinte de ces objectifs, notamment de vastes réformes en matière de renforcement des capacités sur le plan économique, politique et institutionnel en faveur de la femme.

Elle a enfin reconnu que ces engagements pris par l’Etat et ses partenaires pour rendre agréables les conditions de vie des femmes et des filles apportent des résultats significatifs dans le domaine de l’accès aux crédits, du soutien et du maintien de la jeune fille en cours de scolarisation, etc.