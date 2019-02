Quand le président de la Délégation spéciale de Maradi nargue son Gouverneur…

Qu’est ce qui se passe réellement à Maradi ? Pourquoi cette remue ménage entre le Gouverneur de la Région et le président de la Délégation spéciale de Maradi ? Qu’est ce qui explique cette levée de boucliers d’une certaine civile et l’opposition contre le Gouverneur ? Pourquoi le Gouverneur de Maradi a écrit à son homologue de Dosso pour contraindre le président de la Délégation spéciale de Maradi à rejoindre immédiatement son poste ?

Pourquoi le président de la Délégation spéciale de Maradi tente t-il de mobiliser une certaine société civile et l’opposition contre le Gouverneur de Maradi qui aurait donné l’ordre de lui empêcher de rentrer dans la ville de Dosso où il devait effectuer une mission ? Pourquoi cette passe d’armes entre le deux responsables à travers les réseaux sociaux ? En un mot de quoi s’agit –il ?

Selon des informations que nous avons recueillies sur place, il y a manifestement une volonté du président de la délégation spéciale de Maradi d’en découdre avec le Gouverneur afin de mieux jauger sa force tant à Maradi qu’à Niamey où semble-t-il , il dispose de soutien d’un cercle de vieux crocodiliens, maîtres dans l’art des coups tordus.

Sinon rien à notre avis ne peut justifier cette insubordination d’une simple autorité (non élu) à qui on a demandé de s’occuper d’abord de sa mission.

Comme vous le savez, notre pays a pesé de tout son poids pour obtenir l’organisation de la CAN U20. Les plus hautes autorités s’y sont impliquées et tout le monde espère l’organisation d’une CAN digne et honorable.

Niamey, la capitale et Maradi ont été désignées pour abriter les compétitions. Et c’est au moment où les compétions ont débuté que le président de la Délégation spéciale a choisi pour déserter sa ville et aller « bronzer » à l’hôtel Toubal de Dosso. Or, dans le cadre de cette CAN U20, la ville de Maradi devait recevoir le dimanche 3 février 2019, une forte délégation de la Confédération Africaine de Football conduite par son président Ahmad Ahmad et des membres du Gouvernement. L’Etat a également mobilisé pour l’occasion plus de 500 éléments de forces de défense et de sécurité.

De part sa fonction, le président de la Délégation spéciale est le coordinateur local de cette manifestation. Mais au lieu de s’assumer et de tout coordonner pour la réussite d’un tel événement, il a préféré quitter la ville pour prendre part à un atelier à Dosso où selon des indiscrétions, il doit défendre une requête de 16 millions auprès d’une ONG.

Face à l’honneur et à la dignité de toute une Région, face à l’image et à la crédibilité de tout un pays, que représente 16 millions de FCFA ?

Initier des projets pour le développement de nos communes est une bonne chose, mais rien n’oblige le président de la Délégation spéciale à abandonner sa charge pour aller se pavaner à Dosso (surtout au moment précis de la présence de nos hôtes de marque), alors qu’il peut se faire représenter par un de ses adjoints.

Se croyant intouchable, il a fait fi des injonctions du Gouverneur de la Région qui lui a demandé de revenir pour raisons de service.

Selon toujours, nos informations, c’est devant le refus de l’intéressé , que le Gouverneur a fait un message radio (voir face similé) à son homologue de Dosso pour faire revenir le spécial président de la Délégation spéciale.

Maître dans l’art de la manipulation des réseaux sociaux (ce qui lui a d’ailleurs permis d’être coopté comme maire provisoire par son mentor), le président de la Délégation spéciale a jeté ses « chiens de garde » dans la liasse pour scalper le Gouverneur.

Si, dans le passé cette courte échelle a servi pour être promu président de la délégation spéciale de Maradi, après avoir passé tout son temps sur les réseaux sociaux à la solde d’un édenté politique, vieux sorcier aigri à insulter et injurier des honnêtes gens de la Région, cette fois-ci l’autorité au plus haut sommet, doit sévir contre cette rébellion.

Il ne s’agit point de mettre du caillou sur le chemin des hommes politiques de la Région, mais il s’agit d’une affaire du respect de la hiérarchie.

Il faut que ce président de la Délégation spéciale sache et accepte que le Gouverneur est le Représentant du Président de la République. A ce titre, il incarne toute l’autorité dans sa Région. Le piétiner, c’est piétiner le chef suprême de l’administration et cela mérite une sanction exemplaire.

Correspondance particulière à Maradi de Makaou Nakourégaw