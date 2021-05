Que faut-il espérer du sommet du 18 au 19 mai 2021, à Paris, sur la relance de l’économie africaine ?

Une quinzaine de chefs d’Etat africains, des hauts responsables européens et représentants d’organisations internationales se réuniront à Paris du 18 au 19 mai 2021, pour discuter de la crise économique causée par la pandémie COVID 19.

Pour faire face à la première récession économique africaine , il sera sans nul doute discuté de :

-« New Deal », annulation partielle de la dette,

– injections massives de liquidités.

Quelle stratégie économique pour l’Afrique afin de sortir de la crise ?

Sur le plan sanitaire, l’Afrique a jusqu’ici été épargnée par la pandémie de Covid-19, grâce, entre autres , au protocole médical du Pr Didier Raoult , de la médicine traditionnelle africaine, et du climat, ainsi, officiellement on a enregistré que quelques 130 000 morts au total, nettement inférieur aux bilans des populations : américaines (Etats-Unis : 584 000 morts, Brésil : 430 000 morts), européennes (France : 107 000 morts et Royaume-Uni : 127 000 morts) et Asiatique : (Inde : 262 000 morts).

La France a invité les cinq zones de l’Afrique pour le mardi 18 au 19 mai 2021, en vue de discuter de la relance économique africaine.

Les cinq zones selon le découpage aux relents néocolonialismes, seront représentées. Ainsi, le nord sera représenté par, la Tunisie et l’Egypte, l’ouest par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Mauritanie et le Sénégal, l’est par le Soudan et l’Ethiopie, l’Afrique centrale par, la République démocratique du Congo et le Rwanda, et l’Afrique australe par l’Angola et le Mozambique.

La Chine, principal créancier bilatéral de l’Afrique, ne sera présente que par visioconférence, sans son président, ce qui augure d’un autre sommet encore, en plus.

Mais les premiers ministres, espagnol, italien, portugais, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen , le Haut représentant pour la politique étrangère, Josep Borrell, les directeurs d’institutions financières internationales, le Fond Monétaire International , le FMI, la Banque mondiale, la BM, la Banque africaine de développement, la BAD , seront tous présents à Paris.

En réalité la France en particulier et l’Europe en général sont plus touchées par la récession économique que l’Afrique. L’économie française est actuellement sinistrée, la France importe mêmes les simples bavettes, les appareils respiratoires, les vaccins, etc. de la Chine Populaire.

Les échanges commerciaux internationaux entre L’Europe et le reste du monde sont en baisse .

En réalité, les effets de la crise économique ont été induits par la crise européenne qui a provoqué une baisse des exportations et du tourisme vers l’Afrique.

La chute du produit intérieur brut, le PIB en Afrique est moins forte que dans les économies avancées, selon certains spécialistes.

Selon Professeur des universités en Sciences Economiques à l’Université de Lorraine, Chicot Éboué, « En France, on a un recul de 5,2% du PIB (NDLR : contre 2,1% pour l’Afrique) alors que le taux de croissance est deux fois inférieur à la moyenne africaine. Il est donc normal que le confinement intégral ait abouti au recul du PIB en Afrique. »

Les grands pays industrialisés du Nord ont bénéficié des plans de relance : de 2000 milliards de dollars pour les USA et 750 milliards d’euros, pour l’Europe, le sommet sur les économies africaines du 18 mai se penchera sans doute sur une possibilité de création monétaire afin

d’ injecter des liquidités dont l’Afrique a besoin pour la relance économique .

Les pays africains invités à Paris auraient dû se consulter en mini-sommet avant d’aller à Paris en ordre dispersé, pour parler d’une seule voix.

L’Afrique a non seulement besoin de financements massifs à long terme, pour construire des industries en vue d’amorcer la mise en œuvre effective des instruments de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine, la ZLECAF mais aussi d’une France autrement, d’une France moins égoïste, d’ une France moins sournoise.

Une annulation des dettes africaines, ajoutée à un apport massif de liquidités, pourraient aider à contourner les différents goulots d’étranglements mais à condition que la France joue franc jeu avec les pays africains.

L’Afrique doit se débarrasser du complexe d’infériorité devant ces profiteurs, ces exploiteurs, très rusés, de ses richesses et amorcer son développement économique et social.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI