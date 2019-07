Quel impact aura la mise en œuvre de la zone de libre-échange Continentale Africaine, ( ZLECAF) pour l’économie du Niger ?

Les rideaux du 12ème sommet extraordinaire de l’Union Africaine tenu du 4 au 8 juillet 2019, sont tombés. En effet, le douzième sommet extraordinaire des chefs d’État et des gouvernements de l’Union Africaine a pris fin le lundi 8 juillet 2019, à Niamey, capitale du Niger.

Trente deux chefs d’État et chefs des gouvernements ont pris part à ce sommet historique de Niamey. Le président de la république du Niger, son excellence Issoufou Mahamadou a gagné le pari malgré les obstacles et quelques imperfections mineures.

Le président Issoufou Mahamadou s’est battu pour la tenue et la réussite de ce sommet, la mission est très bien accomplie, c’est le Niger qui gagne encore .

La Zone de libre-échange Continentale Africaine a été ratifiée et validée par 54 chefs d’État sur les 55 que compte l’Union Africaine. Seule l’Érythrée ne l’a pas fait, mais son représentant à la conférence promet que son pays le fera plus tard. La majorité des participants à ce sommet ont salué l’accueil empreint de l’hospitalité légendaire reconnu aux Nigériens, ils ont magnifié le leadership du président Issoufou Mahamadou.

Le président nigérien a réussi à convaincre la majorité écrasante de pays membres de l’Union Africaine à adhérer à la zone de Libre-échange Continentale Africaine. C’est une mission bien exaltante après la prouesse réalisée avec son homologue du Ghana, Nana Akufo Addo, en réussissant à faire adhérer les pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à adopter la création d’une monnaie commune africaine de la CEDEAO , l’ECO.

Avec le lancement de la zone de Libre-échange et la création de la monnaie commune africaine de la CEDEAO, le président Issoufou Mahamadou, Paul Kagamé et Nana Akufo Addo, sont rentrés dans les annales de l’histoire de l’Union Africaine.

Ils ont réussi à mettre notre organisation continentale, l’Union Africaine (UA) sur la bonne voie, la voie de l’intégration économique globale, la voie vers la création d’une monnaie commune unique africaine, gage d’un développement économique et social et de l’unité africaine.

C’est un exploit à saluer.

La Zone de Libre-échange Continentale Africaine est la plus grande zone de libre-échange dans le monde. Elle regroupe 54 pays, pour une population de 1,2 milliard d’habitants, avec un PIB cumulé de 3000 milliards de dollars.

La zone sera véritablement opérationnelle en 2020 .

Si notre pays met le sérieux qu’il faut , il aura contribué ainsi, avec les autres , à porter le taux d’échange commercial interafricain à 60% au lieu de 16 % actuellement .

Quelle problématique représente la zone de libre-échange continentale africaine, pour le Niger ?

La zone a porté sur certains instruments à mettre en place en vue de favoriser le fonctionnement efficient du mécanisme du libre-échange, il s’agit d’offres tarifaires en ligne, le paiement électronique, l’observatoire africain du commerce , la suppression des barrières douanières, la libre circulation des personnes, des biens et services, la règle de la certification d’origine de la marchandise etc….

Quel impact aura l’entrée en vigueur en 2020 de la zone de libre-échange continentale africaine sur l’économie du Niger ?

C’est l’enjeu le plus important pour notre pays. L’impact sera positif ou négatif selon la manière et le sérieux avec lesquels nous envisageons de rentrer dans ce plus vaste marché de libre-échange du monde.

Les entreprises industrielles les plus compétitives seront les plus bénéficiaires de ce marché.

Ceux qui produisent beaucoup plus en grande quantité des biens et des services de grande qualité à des prix compétitifs, seront les plus bénéficiaires des effets positifs de cette zone.

Les pays dont les entreprises industrielles nationales sont affaiblies par la concurrence déloyale organisée par les narcotrafiquants qui recyclent d’une part, l’argent sale dans le commerce des biens et services au détriment du trésor public et d’autre part ceux qui souffrent du poids étouffant de la fiscalité ne peuvent bénéficier des conséquences positives de la zone.

Par conséquent elles seront perdantes. D’où la nécessité pour notre pays, le Niger, de mettre impérativement en place un bon dispositif composé des experts, des véritables professionnels de l’industrie et des universitaires bien outillés sur la question du libre-échange, qui va aider nos entreprises industrielles nationales à faire face aux grands enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine.

Il serait hautement souhaitable de ternir compte des recommandations dudit dispositif.

En effet, si le géant Nigeria, malgré ses nombreuses entreprises industrielles très compétitives, a traîné les pas avant de ratifier la convention de la dite zone de libre-échange, assortie des conditions, c’est parce qu’il a organisé une large concertation avec ses opérateurs économiques pour arrêter une stratégie commune à adopter pour bien bénéficier de la zone de libre-échange et bien défendre les intérêts de leur pays au moment de la rédaction de textes réglementaires.

Notre pays, le Niger, pour bien bénéficier de son entrée dans la zone de libre-échange continentale africaine, se devrait de prendre des mesures anticipées appropriées pour bien préparer nos entreprises industrielles privées en vue de faire face à la rude concurrence.

Entre autres, il pourrait être envisagé de créer des brigades mixtes constituées des agents des directions des régies financières, notamment la direction générale des impôts (DGI), la direction générale des douanes (DGD), la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGT/CP), la Police économique (PE) à rehabiliter, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), en vue d’engager une lutte efficiente contre le blanchiment d’argent, les différents trafics et fraudes au Niger.

Il faut également prendre des dispositions diligentes pour alléger le poids de la fiscalité sur les entreprises industrielles privées afin de les rendre plus compétitives et plus pourvoyeuses d’emplois.

Si toutefois les ministères en charge du commerce, de l’industrie et de l’économie, continuent à observer nonchalamment les enjeux économiques qui se dessinent à l’horizon pour notre pays, nous risquerions d’entrer dans la zone de libre-échange continentale africaine, en tant que simples consommateurs des produits des autres pays mieux organisés et plus réfléchis.

La nouvelle problématique qui se pose est de savoir si les départements ministériels concernés, ont réellement les moyens nécessaires et travaillent avec les personnes ressources indiquées, des universitaires bien confirmés , compétents et les chefs d’entreprise industrielles privées concernées ?

A bon entendeur salut!

Par Issoufou Boubacar Kado MAGAGI.